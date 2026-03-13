تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

اسرائيل تتريث في حرب البر وتسعى لتوسيع المنطقة العازلة

Lebanon 24
13-03-2026 | 23:41
A-
A+
اسرائيل تتريث في حرب البر وتسعى لتوسيع المنطقة العازلة
اسرائيل تتريث في حرب البر وتسعى لتوسيع المنطقة العازلة
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كتب ميشال نصر في" الديار": رغم التصعيد العسكري المتدرّج على الجبهة اللبنانية، لا يزال خيار الاجتياح البري الإسرائيلي للبنان قيد الدرس، على الرغم من أن هذا السيناريو حاضر بقوة على طاولة القرار في تل ابيب، وفي خطاب قياداتها السياسية والعسكرية.
مصادر ميدانية متابعة لخصت ابرز الأسباب التي تؤخر هذا الاجتياح متوقفة عند النقاط التالية:
- أظهرت الايام العشرة الاخيرة ان حزب الله نجح في ترميم بنيته العسكرية بشكل كبير، سواء البشرية او في العتاد، فضلا عن نجاحه في العودة الى منطقة جنوب الليطاني، بقوته الصاروخية، مستخدما قواعد اطلاق تم اصلاحها بعد ان كانت قصفت سابقا، وبقوة الرضوان حيث تموضع المئات من عناصرها في قرى المواجهة، حيث يخوضون ليليا اشتباكات عنيفة وضارية مع القوات التي تحاول التقدم، خصوصا على محوري الخيام وكفركلا.
علما ان امرين اساسيين اثارا مخاوف كبيرة في اسرائيل، على ما اشارت مصادر دبلوماسية، اولا، اطلاقه لصواريخ باليستية من منطقة البقاع، وثانيا، تنسيق النيران، الذي اعلن عنه الحرس الثوري الايراني، والذي سمح بفتح "مسارات جوية" للصواريخ والمسيرات الايرانية، لضرب اهداف حساسة، عبر اغراق منظومة الدفاع الجوي وتشتيتها.
- بينت تجارب الحروب السابقة ان كلفة اي عملية برية مرتفعة، خصوصا انها قد تتحول إلى حرب استنزاف طويلة ومكلفة، قد تكبّد الجيش الإسرائيلي خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، ويجعل أي توغل بري عملية محفوفة بالمخاطر.
- صعوبة تأمين الغطاء الجوي الكافي، في ظل انشغال سلاح الجو، واعطائه الاولوية للجبهة الايرانية، وهو ما تؤشر اليه وتيرة الغارات المنفذة حاليا في لبنان. وفي هذا الاطار تؤكد المعطيات ان اتصالات تجري بين واشنطن وتل ابيب، بهدف تخصيص المزيد من الموارد لصالح الجبهة اللبنانية، حيث علم ان قائد القيادة الوسطى الادميرال براد كوبر قام بزيارة عاجلة الى اسرائيل والاردن، بحث خلالها مجموعة من الاجراءات التي تعتزم اسرائيل اتخاذها.
- عدم اكتمال كافة التحضيرات اللوجستية، خصوصا على صعيد صواريخ وقنابل الارض - جو، والتي يتوقع اعادة بناء مخزونها، في غضون اسبوعين، في ظل الجسر الجوي الاميركي القائم، والسفن المتوقع وصولها في غضون ايام..
علما انه على الصعيد البري، اكتملت كل التحضيرات مع حشد خمس فرق عسكرية، على طول جبهة لبنان، وواحدة احتياط، بالويتها من مشاة ومدرعات، فضلا عن نقل لواء غولاني من غزة والحاقه بقيادة الجبهة الشمالية.
 
- مواجهة القيادة الإسرائيلية تحديات داخلية لا تقل أهمية عن التحديات العسكرية، ذلك ان أي إخفاق في تحقيق أهداف الحرب قد يتحول سريعاً إلى أزمة سياسية داخلية تهدد استقرار الحكومة والقيادة العسكرية على حد سواء، خصوصا ان ثمة من يدعو داخل اسرائيل الى جعل الليطاني الحدود الجديدة لاسرائيل، وتحويل منطقة جنوبه الى مستعمرات، وقد نشرت عشرات المشاريع في هذا الخصوص، وجعل نهر الوزاني حدود المنطقة العازلة..
وختمت المصادر، انطلاقاً من هذه المعطيات، يمكن فهم الأسباب الحقيقية التي تقف وراء التردد الاسرائيلي في تحديد ساعة صفر الاجتياح الإسرائيلي..  
وكتب لوسيان شهوان في" النهار": لا تخفي تل أبيب نيتها اقامة منطقة عازلة على طول الحدود مع لبنان بما يعيد تجارب احتلال الشريط الحدودي الممتد من الناقورة على الساحل غرباً وصولاً الى مثلث الحدود اللبنانية السورية مع فلسطين المحتلة.
بعد بدء سريان اتفاق وقف اطلاق النار فجر 27 تشرين الثاني  2024 ، لم تلتزم تل ابيب ببنوده ولم تنسحب من 5 نقاط داخل الاراضي اللبنانية، وهي اللبونة بالقرب من الناقورة، وجبل بلاط القريب من بيت ليف وراميا ، وجبل بلاط في عيثرون ، والدواير قرب عديسة واخيراً تلة الحمامص بالقرب من مدينة الخيام. وخلال فترة الـ 60 يوماً التي نص عليها الاتفاق كفترة لانجاز الانسحاب ، عمد جيش الاحتلال الى التدمير الممنهج لبلدات الحافة الامامية من الناقورة غرباً وصولاً الى شبعاً شرقاً مروراً ببلدات القطاع الاوسط كعيتا الشعب ويارون ومارون وعيثرون. ونفذت مئات التفجيرات للمنازل على طول الحافة الامامية فضلاً عن تفجير ما تبقى من منازل في بلدات حدودية ومنها الظهيرة ومروحين والبستان في قضاء صور ، وبلدات بنت جبيل الحدودية باستثناء رميش ودبل وعين ابل، وايضاً بلدات في قضاء مرجعيون.
التفجيرات الممنهجة وعدم السماح لا بإزالة ركام المنازل المدمرة ولا بإعادة الاعمار ترافقا مع حديث اميركي واصرار اسرائيلي على اقامة منطقة اقتصادية خالية من السكان على طول الحافة الامامية بهدف منع المقاومة من العودة الى تلك المنطقة. لبنان الرسمي اصر خلال اجتماعات لجنة الاشراف على تنفيذ الاتفاق (الميكانيزم) على عودة الاهالي اولاً قبل مناقشة أي امر اخر يتعلق بالمنطقة الاقتصادية. الطلب اللبناني قابله الجانب الاسرائيلي بالرفض القاطع الى ان توسع العدوان مطلع آذار الحالي ومعه تظهرت اكثر الرغبة الاسرائيلية باقامة المنطقة العازلة .
يشي الحشد البري الاسرائيلي على طول الحدود مع لبنان بالاستعداد للتوغل البري بهدف اقامة الشريط الحدودي. والهدف الاساسي ابعاد خطر الصواريخ الموجه (الكورنيت) عن المستوطنات الاسرائيلية . بيد ان ادخل "حزب الله" صواريخ موجهة جديدة بمديات تفوق الـ10 كيلومترات يجعل من المخطط الاسرائيلي الاولي من دون جدوى. فذلك الشريط من المفترض ان يمتد على طول خط الانسحاب الاسرائيلي من لبنان في 25 ايار  2000 او ما يعرف بالخط الازرق ، وطول ذلك الشريط نحو 120 كيلومتراً وبعرض يصل الى 5 و 7 كيلومترات، أي نحو 840 كيلومتراً مربعاً ما ي مثل نحو 8 في المئة من مساحة لبنان.
التمهيد لاقامة الشريط الحدودي كان من خلال الانذارات المتتالية بإخلاء المدن والبلدات اللبنانية جنوبي نهر الليطاني والتي وصل عددها الى 90 ، وكان لافتاً ان تلك الانذارات مشابهة لما اعلنته تل ابيب غداة الموعد المفترض لبدء سريان اتفاق وقف اطلاق النار عام 2024 . لكن اليوم تبدو الصورة اكثر وضوحاً من خلال محاولات التوغل البري في اكثر من منطقة حدودية بعد سيطرة بالنار على بلدات الحافة الامامية..الشريط الحدودي المفترض سيشمل البلدات اللبنانية على طول الحدود ويبدأ من الناقورة ، وعلما الشعب، والظهيرة ، والبستان ، وام التوت ، ويارين وصولاً الى مروحين في قضاء صور من دون اغفال ضم طير حرفا والجبين .اما في القطاع الاوسط فسيشمل عيتا الشعب ، وراميا ، ورميش ، وعين ابل ، ويارون ، وبنت جبيل، ومارون الراس وصولاً الى عيثرون في قضاء بنت جبيل. وفي القطاع الشرقي ستكون بلدات محيبيب ، وبليدا، وميس الجبل، وحولا، ومركبا، وعديسة، وكفركلا والخيام في قضاء مرجعيون، وكفرشوبا وشبعا في قضاء حاصبيا .اما التوزع الديموغرافي لسكان تلك البلدات فغالبيتهم من الشيعة وتحديداً في قضاءي بنت جبيل ومرجعيون، ويليهم سكان من الطائفة السنية في قضاءي صور وحاصبيا، وايضاً سكان مسيحيون في علما الشعب ورميش وعين ابل.
 
مواضيع ذات صلة
اسرائيل تسعى إلى توسيع المنطقة العازلة
lebanon 24
Lebanon24
14/03/2026 07:20:20 Lebanon 24 Lebanon 24
الحكومة الإسرائيلية تدرس توسيع المنطقة العازلة جنوبي لبنان
lebanon 24
Lebanon24
14/03/2026 07:20:20 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر: نتنياهو ناقش في اجتماع أمني فكرة توسيع المنطقة العازلة جنوب لبنان
lebanon 24
Lebanon24
14/03/2026 07:20:20 Lebanon 24 Lebanon 24
تصلّب إسرائيليّ قبل اجتماع "خماسيّة باريس" ومخاوف من توسيع المنطقة العازلة جنوبا
lebanon 24
Lebanon24
14/03/2026 07:20:20 Lebanon 24 Lebanon 24

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:04 | 2026-03-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:05 | 2026-03-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:07 | 2026-03-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:19 | 2026-03-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:09 | 2026-03-14 Lebanon 24 Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
23:04 | 2026-03-13
Lebanon24
23:05 | 2026-03-13
Lebanon24
23:07 | 2026-03-13
Lebanon24
23:19 | 2026-03-13
Lebanon24
01:09 | 2026-03-14
Lebanon24
01:01 | 2026-03-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24