سلسلة هجمات لحزب الله.. هذا ما استهدفه فجرا في اسرائيل

أعلن ان عناصره استهدفوا فجر اليوم تجمّعًا لجنود الجيش الإسرائيليّ في محيط بلديّة مدينة ، مرتين، وتجمّعًا لجنود الجيش الإسرائيليّ في بلدة مارون الراس الحدوديّة، وفي موقع بلاط المُستحدث في ، والموقع المستحدث في نمر الجمل مقابل بلدة الحدوديّة ومستوطنة المطلّة وعند تلة الخزّان في بلدة العديسة الحدوديّة، مرتين، وقاعدة عين زيتيم شمال صفد، ومحيط معتقل الخيام بصليات صاروخيّة.كما استهدف بسرب من المُسيّرات الانقضاضيّة قاعدة ستيلا ماريس (قاعدة استراتيجية للرصد والرقابة البحريين على مستوى الساحل الشمالي)، وقاعدة عين شيمر (قاعدة للدفاع الجوّي الصاروخيّ) تبعد 75 كلم عن الحدود اللبنانيّة الفلسطينيّة شرق الخضيرة، بسرب من المسيّرات الانقضاضيّة.كما استهدف عناصر الحزب مدرعة للجيش في معتقل الخيام بصاروخٍ موجّه وأصابوها إصابة مباشرة، وتجمّعًا لجنود الجيش الإسرائيليّ في الهمّوسية غرب بلدة بليدا الحدوديّة، بقذائف المدفعيّة.‏