لبنان

سلسلة هجمات لحزب الله.. هذا ما استهدفه فجرا في اسرائيل

Lebanon 24
13-03-2026 | 23:51
سلسلة هجمات لحزب الله.. هذا ما استهدفه فجرا في اسرائيل
أعلن حزب الله ان عناصره استهدفوا فجر اليوم تجمّعًا لجنود الجيش الإسرائيليّ في محيط بلديّة مدينة الخيام، مرتين، وتجمّعًا لجنود الجيش الإسرائيليّ في بلدة مارون الراس الحدوديّة، وفي موقع بلاط المُستحدث في جنوب لبنان، والموقع المستحدث في نمر الجمل مقابل بلدة علما الشعب الحدوديّة ومستوطنة المطلّة وعند تلة الخزّان في بلدة العديسة الحدوديّة، مرتين، وقاعدة عين زيتيم شمال صفد، ومحيط معتقل الخيام بصليات صاروخيّة.
كما استهدف بسرب من المُسيّرات الانقضاضيّة قاعدة ستيلا ماريس (قاعدة استراتيجية للرصد والرقابة البحريين على مستوى الساحل الشمالي)، وقاعدة عين شيمر (قاعدة للدفاع الجوّي الصاروخيّ) تبعد 75 كلم عن الحدود اللبنانيّة الفلسطينيّة شرق الخضيرة، بسرب من المسيّرات الانقضاضيّة.
كما استهدف عناصر الحزب مدرعة للجيش الإسرائيلي في معتقل الخيام بصاروخٍ موجّه وأصابوها إصابة مباشرة، وتجمّعًا لجنود الجيش الإسرائيليّ في الهمّوسية غرب بلدة بليدا الحدوديّة، بقذائف المدفعيّة.‏
 
مواضيع ذات صلة
ضمن سلسلة عمليّات "العصف المأكول".. هذا ما استهدفه حزب الله فجراً في اسرائيل
lebanon 24
Lebanon24
14/03/2026 07:20:27 Lebanon 24 Lebanon 24
سلسلة عمليات لحزب الله جنوباً.. هذا ما استهدفه فجر اليوم
lebanon 24
Lebanon24
14/03/2026 07:20:27 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان جديد لحزب الله... وهذا ما استهدفه!
lebanon 24
Lebanon24
14/03/2026 07:20:27 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان جديد لحزب الله...وهذا ما استهدفه!
lebanon 24
Lebanon24
14/03/2026 07:20:27 Lebanon 24 Lebanon 24

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:04 | 2026-03-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:05 | 2026-03-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:07 | 2026-03-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:19 | 2026-03-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:09 | 2026-03-14 Lebanon 24 Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
23:04 | 2026-03-13
Lebanon24
23:05 | 2026-03-13
Lebanon24
23:07 | 2026-03-13
Lebanon24
23:19 | 2026-03-13
Lebanon24
01:09 | 2026-03-14
Lebanon24
01:01 | 2026-03-14
