|
لبنان
"قنابل حزبية" موقوتة على مداخل الأبنية
Lebanon 24
14-03-2026
|
00:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت" نداء الوطن": بعد أكثر من أحد عشر يومًا على اندلاع الحرب الدائرة في
لبنان
، لم يعد الخوف محصورًا بالغارات أو الصواريخ فحسب، بل بات مرتبطًا أيضًا بحركة عناصر "
حزب الله
" أنفسهم داخل الأحياء والطرقات. فإسرائيل كما بات معروفًا، تمتلك شبكة واسعة من التقنيات الاستخبارية والقدرات التكنولوجية التي تمكنها من رصد تحركات "الحزب" وعناصره ومراكزه بدقة عالية، ما يجعل أي تحرك لهم هدفًا محتملًا للإستهداف في أي لحظة.
خلال الحرب الماضية، ثار جدل واسع حول أداء "الحزب" العسكري، ولا سيما لجهة تخزين الصواريخ والأسلحة داخل المناطق السكنية، الأمر الذي أدى إلى سقوط ضحايا مدنيين عندما تعرضت تلك المواقع للقصف. يومها ارتفعت الأصوات المطالبة بإعادة النظر في هذا الأسلوب، حمايةً للمدنيين قبل أي اعتبار آخر، غير أن المشهد اليوم يوحي بأن شيئًا لم يتغير كثيرًا، بل ربما أخذت المخاطر شكلًا جديدًا. ففي ظل الحرب الحالية، لم تعد المشكلة محصورة بالمخازن أو المواقع العسكرية داخل الأحياء، بل بات كل عنصر من عناصر "الحزب" يتحرك داخل المناطق السكنية بمثابة "هدف محتمل"، ما يعني أن وجوده بين الناس قد يحول المكان في أي لحظة إلى نقطة استهداف. وهنا تكمن المفارقة الخطيرة: العنصر نفسه بات أشبه بقنبلة موقوتة أو صاروخ متنقل يسير بين المنازل وعلى الطرقات.
في عدد من المناطق، يلاحظ الأهالي مشاهد باتت تثير القلق اليومي، عناصر يقفون لساعات أمام المنازل أو على جوانب الطرقات يتابعون أعمالهم عبر أجهزة الكمبيوتر ووسائل الاتصال، وسيارات رباعية الدفع تُركن في أماكن حساسة داخل الأحياء، أحيانًا لساعات طويلة، وأحيانًا أخرى يقضي بعضهم ليلته داخلها. وفي حالات أخرى، تتحول الحدائق العامة أو المساحات المفتوحة إلى أماكن عمل ميداني يفترشها عناصر "الحزب" لمتابعة اتصالاتهم ومهامهم.
هذه التصرفات التي قد تبدو اعتيادية في الظروف العادية، تتحول في زمن الحرب إلى مصدر قلق حقيقي للسكان، فالأهالي يدركون أن أي استهداف قد يحصل من دون إنذار مسبق، كما جرت العادة في العديد من الضربات الأخيرة. لذلك بات كثيرون يتجنبون الاقتراب من تلك الأماكن، فيما يلجأ بعضهم إلى الاتصال بالأجهزة الأمنية التي تتواصل بدورها مع "الحزب" لطلب إبعاد السيارات أو العناصر عن محيط المنازل..
مواضيع ذات صلة
تقرير لـ"The Guardian" يتحدث عن "قنبلة موقوتة" تتعلق بإيران... هذا ما كشفه
Lebanon 24
تقرير لـ"The Guardian" يتحدث عن "قنبلة موقوتة" تتعلق بإيران... هذا ما كشفه
14/03/2026 07:20:47
14/03/2026 07:20:47
Lebanon 24
Lebanon 24
طرابلس: تعقيدات في أبنية المدنية... نقيب المهندسين في بيروت :ما حصل في طرابلس جرس إنذار للتنبه من القنابل الموقوتة
Lebanon 24
طرابلس: تعقيدات في أبنية المدنية... نقيب المهندسين في بيروت :ما حصل في طرابلس جرس إنذار للتنبه من القنابل الموقوتة
14/03/2026 07:20:47
14/03/2026 07:20:47
Lebanon 24
Lebanon 24
العراق ينقل 4500 عنصر من "داعش" من سوريا إلى سجونه.. وتحذير من خطر "القنبلة الموقوتة"
Lebanon 24
العراق ينقل 4500 عنصر من "داعش" من سوريا إلى سجونه.. وتحذير من خطر "القنبلة الموقوتة"
14/03/2026 07:20:47
14/03/2026 07:20:47
Lebanon 24
Lebanon 24
منعاً لانفجار "القنبلة الموقوتة".. العراق يكشف خفايا عملية أمنية حساسة
Lebanon 24
منعاً لانفجار "القنبلة الموقوتة".. العراق يكشف خفايا عملية أمنية حساسة
14/03/2026 07:20:47
14/03/2026 07:20:47
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
الاتصالات السياسية مجمدة وبيروت تنتظر جواباً إسرائيلياً "لم يصل" للمفاوضات المباشرة
Lebanon 24
الاتصالات السياسية مجمدة وبيروت تنتظر جواباً إسرائيلياً "لم يصل" للمفاوضات المباشرة
23:04 | 2026-03-13
13/03/2026 11:04:00
Lebanon 24
Lebanon 24
غوتيريش يطلق نداء إنسانياً لدعم لبنان: الوقت للسلام والتفاوض
Lebanon 24
غوتيريش يطلق نداء إنسانياً لدعم لبنان: الوقت للسلام والتفاوض
23:05 | 2026-03-13
13/03/2026 11:05:00
Lebanon 24
Lebanon 24
العدو يقطع أوصال الجنوب بقصف منشآته المدنية.. تقرير يكشف مسارات التوغل ومساحاته
Lebanon 24
العدو يقطع أوصال الجنوب بقصف منشآته المدنية.. تقرير يكشف مسارات التوغل ومساحاته
23:07 | 2026-03-13
13/03/2026 11:07:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تواصل مفتوح ودائم بين بري وقاسم ورفض لتمثيل الشيعة في وفد تفاوضي
Lebanon 24
تواصل مفتوح ودائم بين بري وقاسم ورفض لتمثيل الشيعة في وفد تفاوضي
23:19 | 2026-03-13
13/03/2026 11:19:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. دمار جراء الغارة الاسرائيلية على تول
Lebanon 24
بالفيديو.. دمار جراء الغارة الاسرائيلية على تول
01:09 | 2026-03-14
14/03/2026 01:09:49
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
تحذير يخصّ طريق المطار.. هذا ما يجري هناك
Lebanon 24
تحذير يخصّ طريق المطار.. هذا ما يجري هناك
15:34 | 2026-03-13
13/03/2026 03:34:19
Lebanon 24
Lebanon 24
انتشار في الشياح.. معلومات تكشف الأمر
Lebanon 24
انتشار في الشياح.. معلومات تكشف الأمر
16:42 | 2026-03-13
13/03/2026 04:42:38
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع كبير جدا في أسعار البنزين والمازوت والغاز.. إليكم الجدول الجديد
Lebanon 24
ارتفاع كبير جدا في أسعار البنزين والمازوت والغاز.. إليكم الجدول الجديد
03:15 | 2026-03-13
13/03/2026 03:15:56
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور.. إسرائيل تلقي مناشير فوق بيروت وهذا نصها
Lebanon 24
بالصور.. إسرائيل تلقي مناشير فوق بيروت وهذا نصها
08:05 | 2026-03-13
13/03/2026 08:05:49
Lebanon 24
Lebanon 24
مطاعم المتن والشمال.."الحرب في مكان آخر"
Lebanon 24
مطاعم المتن والشمال.."الحرب في مكان آخر"
03:45 | 2026-03-13
13/03/2026 03:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أيضاً في لبنان
23:04 | 2026-03-13
الاتصالات السياسية مجمدة وبيروت تنتظر جواباً إسرائيلياً "لم يصل" للمفاوضات المباشرة
23:05 | 2026-03-13
غوتيريش يطلق نداء إنسانياً لدعم لبنان: الوقت للسلام والتفاوض
23:07 | 2026-03-13
العدو يقطع أوصال الجنوب بقصف منشآته المدنية.. تقرير يكشف مسارات التوغل ومساحاته
23:19 | 2026-03-13
تواصل مفتوح ودائم بين بري وقاسم ورفض لتمثيل الشيعة في وفد تفاوضي
01:09 | 2026-03-14
بالفيديو.. دمار جراء الغارة الاسرائيلية على تول
01:01 | 2026-03-14
بالفيديو: غارة إسرائيلية تستهدف شقة في حارة صيدا
فيديو
رزان جمال تقع ضحية رامز جلال وهكذا ردت على طلبه بالزواج منها (فيديو)
Lebanon 24
رزان جمال تقع ضحية رامز جلال وهكذا ردت على طلبه بالزواج منها (فيديو)
05:15 | 2026-03-12
14/03/2026 07:20:47
Lebanon 24
Lebanon 24
استهداف سيارة في الرملة البيضا.. وسقوط عدد من الشهداء
Lebanon 24
استهداف سيارة في الرملة البيضا.. وسقوط عدد من الشهداء
19:36 | 2026-03-11
14/03/2026 07:20:47
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة شهيرة تكشف: فقدت 60 كيلو من وزني (فيديو)
Lebanon 24
فنانة شهيرة تكشف: فقدت 60 كيلو من وزني (فيديو)
05:51 | 2026-03-09
14/03/2026 07:20:47
Lebanon 24
Lebanon 24
