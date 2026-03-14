تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

هذا ما اكتشفته إسرائيل في لبنان

اندريه قصاص Andre Kassas

|
Lebanon 24
14-03-2026 | 03:00
A-
A+
هذا ما اكتشفته إسرائيل في لبنان
هذا ما اكتشفته إسرائيل في لبنان photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أيًّا تكن المخطّطات، التي تهدف إسرائيل إلى تحقيقها في لبنان من خلال قصفها العنيف والمدّمر للمناطق المستهدفة، فإنها اكتشفت بأن ما تسعى إليه على أرض الواقع مخالف تمامًا لما اعتقدته، واهمةً، سهل المنال. فما تواجهه من مقاومة لا تزال "شرسة" حتى الساعة، وباعتراف إسرائيل نفسها، التي اعتقدت أن جيشها قادر على التوغّل برًّا إلى أقصى مدى في ظرف ساعات. إلاّ أن جهوزية "المقاومة الإسلامية" في القرى الحدودية فاجأت الإسرائيليين، وجعلتهم يعيدون حساباتهم الميدانية، ودفعتهم إلى تغيير تكتيكاتهم الحربية. إلاّ أن هذا الأمر المفاجئ وغير المنتظر لا يعني بالضرورة أن إسرائيل ستتخّلى عمّا خطّطت له، وإن كانت "صواريخ الثأر" قد أعطتها حجّة فوق حجّة، لتنفيذ ما لم تستطع تنفيذه في حربها الأخيرة، والتي انتهت بوضع يد تل أبيب على خمس تلال تعتبرها استراتيجية لضمان أمنها الشمالي. وبدلًا من خمس تلال فإنها تسيطر اليوم، وبعد 12 يومًا على بدء حرب "زئير الأسد"، على 18 موقعًا في الأراضي اللبنانية. وهي ماضية، وفق التحليلات العسكرية، إلى أبعد من الاكتفاء بوضع يدها على هذه المواقع الـ 18.  
وهو ما أظهر بأن الرأي الثاني، الذي يتكوّن بشكل أساسي من القيادة العسكرية للحرس الثوري، هو الذي يمسك بقرار الحرب، وهو يرفض سلوك أي مسارات تفاوضية أو مرنة. وهو من دفع باتجاه انتخاب مجتبى خامنئي لموقع القيادة، في سياق توجيه رسالتين: الأولى بأن النظام لا يزال متماسكاً، والثانية بأن خيار القيادة الإيرانية هو التشدد والتمسك باستراتيجية خامنئي الأب.
وعلى رغم التزام واشنطن بفصل لبنان عن أي تسوية من المحتمل أن تحصل مع إيران، ومنح نتنياهو الضوء الأخضر لإنجاز "المهمة المطلوبة في لبنان"، فإن ثمة معطيات كثيرة تؤكد أن القيادة العسكرية للحرس الثوري هي من تولّى دفع "حزب الله" في اتجاه فتح الجبهة اللبنانية، من خلال إطلاق الصواريخ من منطقة الصرفند وتبنيه مسؤولية هذه العملية ببيان رسمي، تبيّن لاحقًا في التبريرات أن "الحزب" ومن هم وراءه كانت لديهم معلومات أكيدة عن التحضيرات الإسرائيلية للقيام بعدوان مباغت على لبنان. وهذا ما اعترفت به أوساط ديبلوماسية، خصوصًا لجهة اكتمال الملف الحربي قبل أشهر عدة، وإن كانت تل أبيب تفضّل توقيتاً آخر للتفرغ عسكرياً للجبهة الإيرانية.
 وبحسب الاعتقاد السائد فإن قيادة الحرس الثوري دفعت "حزب الله" إلى فتح الجبهة اللبنانية بهدف إشغال إسرائيل، ولو بنسبة معينة بجبهة أخرى، ومنعها من التركيز الكامل على إيران.
لكن ما كشفته الأيام الأولى من المواجهة لم يكن محصورًا فقط في طبيعة الدور الذي لعبته القيادة العسكرية للحرس الثوري الإيراني في إدارة إيقاع الجبهة اللبنانية عبر "حزب الله"، بل في ما اكتشفته إسرائيل نفسها من حقائق ميدانية لم تكن في حسبانها. فقد تبيّن للقيادة العسكرية الإسرائيلية أن القرى الحدودية تحولت خلال خمسة عشر شهرًا إلى ما يشبه شبكة دفاعية مترابطة، تسمح للمجموعات المقاتلة بالتحرك والقتال بطريقة لا مركزية، الأمر الذي يجعل أي توغل بري سريع مغامرة مكلفة بشريًا وعسكريًا. وهذا ما يفسّر انتقال إسرائيل من محاولة الحسم السريع إلى اعتماد سياسة السيطرة التدريجية على التلال والمواقع الاستراتيجية، في محاولة لفرض وقائع ميدانية جديدة بدلًا من تحقيق اختراق واسع لم يتحقق حتى الآن.
من هنا يمكن القول إن ما اكتشفته إسرائيل في لبنان لا يقتصر على طبيعة القدرات القتالية لـ "حزب الله"، بل يتجاوز ذلك إلى واقع أكثر تعقيدًا. فقد تبيّن لها أن المواجهة على جبهته الشمالية ليست نزهة عسكرية يمكن حسمها في أيام قليلة، كما كان يعتقد بعض قادتها، بل حرب استنزاف مفتوحة على احتمالات متعددة. وفي المقابل، اكتشفت أيضًا أن لبنان الرسمي، بضعف مؤسساته وانقساماته السياسية، غير قادر حتى الآن على الإمساك بقرار الحرب والسلم، الأمر الذي يجعل البلد ساحة تتقاطع فوق أرضها حسابات القوى الإقليمية، وفي مقدمها حسابات الحرس الثوري الإيراني. وبين هاتين الحقيقتين، تبدو المعادلة اللبنانية أكثر هشاشة من أي وقت مضى في معادلة معقدّة تتراوح بين خيارات "المقاومة الإسلامية" المستعدة للقتال حتى النهاية، وبين تصميم إسرائيل على تغيير موازين القوى القائم، وبين دولة تقف في الوسط عاجزة عن منع انزلاق البلاد إلى حرب قد تكون الأخطر في تاريخها الحديث.
المصدر: خاص "لبنان 24"
لبنان

خاص

مقالات لبنان24

الإسرائيلية

الإسرائيلي

الإيرانية

اللبنانية

حزب الله

الإيراني

امل على

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
Author

اندريه قصاص Andre Kassas

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
03:30 | 2026-03-14
Lebanon24
03:07 | 2026-03-14
Lebanon24
03:01 | 2026-03-14
Lebanon24
02:58 | 2026-03-14
Lebanon24
02:45 | 2026-03-14
Lebanon24
02:30 | 2026-03-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24