لبنان

غارات اسرائيلية مستمرة على الجنوب.. وسقوط عشرات الشهداء

Lebanon 24
14-03-2026 | 03:01
غارات اسرائيلية مستمرة على الجنوب.. وسقوط عشرات الشهداء
ارتفع عدد شهداء حي الراهبات في مدينة النبطية الى 7 مواطنين، بعدما ارتقى الشاب حسين محمد بيطار شهيدا متأثرا بجروحه جراء الغارة الجوية المعادية التي استهدفت الليلة الماضية منزل المواطن قيس بسمة في الحي المذكور واستشهد ايضا هو وزوجته بلادين جابر واولادهم الاطفال حسين،حسن، عباس، والرضيعة هيلين قيس بسمة .
وعملت فرق الدفاع المدني  والاسعاف من كشافة الرسالة الاسلامية وبيت الطلبة واسعاف النبطية والهيئة الصحية الاسلامية والصليب الاحمر على رفع الانقاض وسحب الجثامين الى براد مستشفى نبيه بري الحكومي في النبطية
وبعيد منتصف الليل دمرت الطائرات الحربية المعادية مبنى سكنيا وتجاريا في حي السموقة على طريق عام بلدتي جبشيت وعبا .
كما تعرض مبنى سكني خلف مسجد البشير في منطقة تول - النبطية لغارة جوية.
وقصفت مدفعية العدو صباح اليوم وبشكل مركز وعنيف بلدتي ارنون ويحمر الشقيف بالقذائف الثقيلة.

وليلا، أغار الجيش الاسرائيلي على بلدة الطيبة قضاء مرجعيون مستهدفاً أحد المنازل كما تعرضت بلدة الخيام لقصف مدفعي متواصل.
وسقط 12 شهيدا وعدد من الجرحى في الغارة على مركز الهيئة الصحية الإسلامية في برج قلاويه قضاء بنت جبيل.

