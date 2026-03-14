"سنفعل في لبنان ما فعلناه في غزة".. تهديد إسرائيلي صريح

14-03-2026 | 02:58
سنفعل في لبنان ما فعلناه في غزة.. تهديد إسرائيلي صريح
تنوي إسرائيل لتوسيع نطاق عملياتها البرية في لبنان بشكل كبير، بهدف السيطرة على كامل الأراضي الواقعة جنوبي نهر الليطاني وتفكيك البنية التحتية العسكرية لحزب الله، وفق ما كشفه مسؤولون إسرائيليون وأميركيون لموقع "أكسيوس" الأميركي.

وقال مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى: "سنفعل في لبنان ما فعلناه في غزة"، في إشارة إلى هدم المباني جنوبي لبنان.
وتدعم إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب عملية إسرائيلية واسعة النطاق لنزع سلاح حزب الله، لكنها تضغط في الوقت نفسه على إسرائيل للحد من الأضرار التي تلحق بلبنان، وتدعو إلى محادثات مباشرة بين إسرائيل ولبنان تفضي إلى اتفاق في نهاية المطاف.

وقال مسؤولون إسرائيليون إن إسرائيل كانت حتى أيام قليلة تحاول تجنب التصعيد في لبنان للتركيز على حر إيران، لكن "هذا الوضع تغير بعد أن أطلق حزب الله أكثر من 200 صاروخ في أقل من 24 ساعة"، فيما وصفه المسؤولون بأنه "هجوم منسق مع إيران".

وأوضح مسؤول إسرائيلي رفيع: "قبل هذا الهجوم، كنا مستعدين لوقف إطلاق النار في لبنان، لكن بعده لا سبيل للتراجع عن عملية عسكرية واسعة النطاق".






