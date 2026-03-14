بالفيديو.. هذا ما استهدفه الجيش الاسرائيلي في المجدل أمس

#عاجل رصد عناصر حرب الله وهم يدخلون قذائف صاروخية إلى مستودع أسلحة ليتم عليهم جوًا



🔸رصد جيش الدفاع امس عناصر إرهابية من حزب الله وهم يدخلون قذائف صاروخية إلى مستودع اسلحة في قرية المجدل بجنوب لبنان. بعد دقائق معدودة اغار سلاح الجو على المستودع وقضى على الارهابيين.… pic.twitter.com/vqnZfoDtQN — (@AvichayAdraee) March 14, 2026

أعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي ان الجيش الاسرائيلي رصد امس عناصر من وهم يدخلون قذائف صاروخية إلى مستودع اسلحة في قرية بجنوب . بعد دقائق معدودة اغار سلاح الجو على المستودع وقضى على الارهابيين.وأكد ان الجيش الاسرائيلي سيواصل العمل بقوة ضد حزب الله بعد قراره الانضمام إلى المعركة والعمل برعاية النظام الإرهابي ولن يسمح بالمساس بمواطني .