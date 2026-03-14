الجيش الإسرائيلي يتهم حزب الله باستخدام سيارات الإسعاف لأهداف عسكرية.. ويُحذر

#عاجل ‼️انذار خطير: في إطار أنشطته الارهابية يقوم حزب الله باستخدام سيارات الإسعاف استخدامًا عسكريًا واسعًا.
🔸نحذّر انه يجب التوقف فورًا عن الاستخدام العسكري للمرافق الطبية وسيارات الإسعاف ونؤكد أنه في حال عدم التوقف عن هذا النهج فإن إسرائيل ستعمل وفقًا للقانون الدولي ضد أي… pic.twitter.com/FAI9xbHtI1
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 14, 2026
