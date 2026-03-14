الصادق: في النهاية يسمّون أنفسهم مقاومة

رأى النائب وضاح الصادق، أن السابق لحزب ، "أعلن مرارًا أن الحزب هو جزء من ولاية الفقيه ويأتمر بقرار مجلس الشورى في ويتلقى تمويله منها. ثم أعلن الشيخ نعيم أن الحزب لن يقف على الحياد في حال هوجمت إيران. وأكد الحاج محمد رعد هذا الأمر عندما أعلن أن إطلاق الصواريخ الثلاثة كان ردًا على اغتيال الخامنئي".







وقال في بيان: "لم يتدخل الحزب عسكريًا لمدة عام ونصف، تعرّض خلالها لكل أنواع الاغتيالات والهجمات، لكنه تدخل لإسناد إيران. ولم يواجه أو حاول استعادة مزارع شبعا كما ادعى لسنوات، لكنه تدخل لإسناد غزة. والعام 2006 تسبب بتدمير بعد خطف جنود إسرائيليين لتحرير سمير قنطار، الذي قُتل لاحقًا وهو يساند نظام في قتال الشعب السوري. وفي النهاية يسمّون أنفسهم مقاومة".

