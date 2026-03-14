ليس فقط في لبنان.. لهذا السبب ارتفعت أسعار تذاكر السفر عالمياً

ارتفعت أسعار تذاكر السفر حاليا عقب الضربات الاسرائيلية على والحرب على والتصعيد في المنطقة ما أدى إلى توقف معظم شركات الطيران العربية والأوروبية عن المجيئ إلى .



وبقيت الرحلات عملياً في مطار بيروت مقتصرة على شركة" الميدل ايست" التي تقوم بعمل جبار مع عدد محدود جداً من الشركات، وهذا الأمر أدى إلى زيادة أسعار تذاكر السفر تلقائيا وقد وصلت إلى 1500 و2000 دولار بسبب الطلب الكبير على السفر والخروج من لبنان حيث بعض الرحلات امتلأت بالكامل لأيام أو أسابيع.



علما ان أسعار تذاكر السفر جواً ارتفعت عالمياً وليس فقط في لبنان في الفترة الأخيرة بسبب الحرب على وتأثيرها على قطاع الطيران والطاقة.



اذ ارتفعت أسعار بشكل كبير، ما زاد تكلفة وقود الطائرات، كما رفعت شركات التأمين أسعار التأمين على الطيران في المناطق الخطرة.



فقد ارتفع سعر وقود الطائرات من حوالي 85–90 دولاراً إلى 150–200 دولار للبرميل في بعض الفترات، وبالتالي اضطرت شركات الطيران لتعويض هذه الزيادة عبر رفع أسعار التذاكر أو إضافة رسوم وقود.



وبسبب الحرب وإغلاق بعض المجالات الجوية في ، تضطر الطائرات إلى التحليق في مسارات أطول لتجنب المنطقة ما يعني وقوداً أكثر وتكاليف تشغيل أعلى.



كما تم إلغاء عشرات الآلاف من الرحلات منذ بداية الحرب، وانخفاض عدد الرحلات المتاحة يؤدي إلى زيادة الأسعار بسبب قلة .



هذا وتأثرت خطوط السفر بين وآسيا بشدة لأن العديد من الرحلات كانت تمر فوق الشرق الأوسط، ونتيجة ذلك ارتفعت الأسعار في هذه المسارات بشكل ملحوظ.



وأخيرا يتوّقع خبراء السفر أن تبقى أسعار التذاكر مرتفعة لعدة أشهر حتى لو تراجع التصعيد.





