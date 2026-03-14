تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

ليس فقط في لبنان.. لهذا السبب ارتفعت أسعار تذاكر السفر عالمياً

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
14-03-2026 | 05:15
A-
A+
ليس فقط في لبنان.. لهذا السبب ارتفعت أسعار تذاكر السفر عالمياً
ليس فقط في لبنان.. لهذا السبب ارتفعت أسعار تذاكر السفر عالمياً photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
ارتفعت أسعار تذاكر السفر حاليا عقب الضربات الاسرائيلية على لبنان والحرب على ايران والتصعيد في المنطقة ما أدى إلى توقف معظم شركات الطيران العربية والأوروبية عن المجيئ إلى بيروت

وبقيت الرحلات عملياً في مطار بيروت مقتصرة على شركة" الميدل ايست" التي تقوم بعمل جبار مع عدد محدود جداً من الشركات، وهذا الأمر أدى إلى زيادة أسعار تذاكر السفر تلقائيا وقد وصلت إلى 1500 و2000 دولار بسبب الطلب الكبير على السفر والخروج من لبنان حيث بعض الرحلات امتلأت بالكامل لأيام أو أسابيع.

علما ان أسعار تذاكر السفر جواً ارتفعت عالمياً وليس فقط في لبنان في الفترة الأخيرة بسبب الحرب على إيران وتأثيرها على قطاع الطيران والطاقة. 

اذ ارتفعت أسعار النفط بشكل كبير، ما زاد تكلفة وقود الطائرات، كما رفعت شركات التأمين أسعار التأمين على الطيران في المناطق الخطرة.

فقد ارتفع سعر وقود الطائرات من حوالي 85–90 دولاراً إلى 150–200 دولار للبرميل في بعض الفترات، وبالتالي اضطرت شركات الطيران لتعويض هذه الزيادة عبر رفع أسعار التذاكر أو إضافة رسوم وقود.

وبسبب الحرب وإغلاق بعض المجالات الجوية في الشرق الأوسط، تضطر الطائرات إلى التحليق في مسارات أطول لتجنب المنطقة ما يعني وقوداً أكثر وتكاليف تشغيل أعلى.

كما تم إلغاء عشرات الآلاف من الرحلات منذ بداية الحرب، وانخفاض عدد الرحلات المتاحة يؤدي إلى زيادة الأسعار بسبب قلة العرض.

هذا وتأثرت خطوط السفر بين أوروبا وآسيا بشدة لأن العديد من الرحلات كانت تمر فوق الشرق الأوسط، ونتيجة ذلك ارتفعت الأسعار في هذه المسارات بشكل ملحوظ.

وأخيرا يتوّقع خبراء السفر أن تبقى أسعار التذاكر مرتفعة لعدة أشهر حتى لو تراجع التصعيد.

المصدر: لبنان 24
لبنان

خاص

رادار لبنان24

الشرق الأوسط

الأوروبي

أمين على

أوروبا

أوروبي

بيروت

النفط

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
07:14 | 2026-03-14
Lebanon24
08:03 | 2026-03-14
Lebanon24
07:58 | 2026-03-14
Lebanon24
07:42 | 2026-03-14
Lebanon24
07:41 | 2026-03-14
Lebanon24
07:40 | 2026-03-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24