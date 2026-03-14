تأجيل الانتخابات يطفئ حماسة مرشحي "التيار"… أسماء حُسمت وفرحة لم تكتمل

كشفت مصادر سياسية مطّلعة أنّ رئيس " الحرّ كان قد حسم في وقت سابق لائحة الأسماء النهائية لمرشحي " "في الانتخابات النيابية ، وأبلغها في مجلس خاص ضمّ عدداً من القيادات الحزبية والكوادر التنظيمية، في خطوة عكست استعداد"التيار"المبكر للاستحقاق الانتخابي.



وبحسب المعلومات، فإن عرض خلال اللقاء التوجّه العام للمعركة ، والأسماء التي وقع عليها الخيار لخوض السباق في عدد من الدوائر، بعدما خضعت لسلسلة من المشاورات الداخلية والتقييمات التنظيمية والسياسية. وقد أثار إعلان هذه الأسماء آنذاك حالة من الحماسة داخل "التيار"، خصوصاً لدى المرشحين الذين اعتبروا أنّ حسم الترشيحات مبكراً يمنحهم وقتاً كافياً لترتيب ماكيناتهم الانتخابية والانطلاق في العمل الميداني.



إلا أنّ قرار تأجيل الانتخابات النيابية لمدة سنتين قلب المشهد رأساً على عقب، إذ بدّد سريعاً أجواء الحماسة التي سادت في صفوف المرشحين. وتشير المصادر إلى أنّ عدداً منهم كان قد بدأ فعلياً التحضير للمعركة الانتخابية، سواء على مستوى التواصل مع القواعد الشعبية أو ترتيب التحالفات المحلية.

