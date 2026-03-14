Advertisement

لبنان

تأجيل الانتخابات يطفئ حماسة مرشحي "التيار"… أسماء حُسمت وفرحة لم تكتمل

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
14-03-2026 | 04:45
كشفت مصادر سياسية مطّلعة أنّ رئيس "التيار الوطني الحرّ النائب جبران باسيل كان قد حسم في وقت سابق لائحة الأسماء النهائية لمرشحي "التيار "في الانتخابات النيابية ، وأبلغها في مجلس خاص ضمّ عدداً من القيادات الحزبية والكوادر التنظيمية، في خطوة عكست استعداد"التيار"المبكر للاستحقاق الانتخابي.

وبحسب المعلومات، فإن باسيل عرض خلال اللقاء التوجّه العام للمعركة الانتخابية، والأسماء التي وقع عليها الخيار لخوض السباق في عدد من الدوائر، بعدما خضعت لسلسلة من المشاورات الداخلية والتقييمات التنظيمية والسياسية. وقد أثار إعلان هذه الأسماء آنذاك حالة من الحماسة داخل "التيار"، خصوصاً لدى المرشحين الذين اعتبروا أنّ حسم الترشيحات مبكراً يمنحهم وقتاً كافياً لترتيب ماكيناتهم الانتخابية والانطلاق في العمل الميداني.

إلا أنّ قرار تأجيل الانتخابات النيابية لمدة سنتين قلب المشهد رأساً على عقب، إذ بدّد سريعاً أجواء الحماسة التي سادت في صفوف المرشحين. وتشير المصادر إلى أنّ عدداً منهم كان قد بدأ فعلياً التحضير للمعركة الانتخابية، سواء على مستوى التواصل مع القواعد الشعبية أو ترتيب التحالفات المحلية.
Advertisement
المصدر: خاص "لبنان 24"
