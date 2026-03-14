سكرية : اسرائيلي تستحضر نموذج غزة في لبنان

قال رئيس حملة "الصحة حق وكرامة" الدكتور اسماعيل سكرية في بيان: "أكد العدو الاسرائيلي من خلال ارتكابه مجزرة المفعل من خلال الهيئة الصحية الاسلامية في برج قلاوية والتي استشهد فيها 12 طبيبا وممرضا ومسعفا ، العمل على تطبيق تجربة غزة التي استشهد فيها خمسماية طبيب ومئات العاملين في القطاع الصحي " تمريضا واسعافا ودفاعا مدنيا " ، مستحضرا بذلك سؤالا هو برسم الجميع خاصة المهرولين للتفاوض والتطبيع ، هل هناك اية إمكانية للعيش مع هكذا عدو يحمل ثقافة شيطانية تستبيح كل شيء وكل ما هو خارج القدرة على التصور ، وتساءل اين هو صوت النقابات الصحية المحلية والعربية والمنظمات الصحية الدولية".

