Advertisement

لبنان

مرقص : لحفظ أرشيف إذاعة لبنان خطوة أساسية

Lebanon 24
14-03-2026 | 04:48
اكد وزير الإعلام بول مرقص، ان "أرشيف إذاعة لبنان كنز وطني لا يُقدَّر بثمن، وإرث ثقافي ومخزون تاريخي عريق يحتفظ بذاكرة لبنان والعالم العربي الفنية والإذاعية والموسيقية".

وأوضح في حديث عبر اذاعو لبنان أن هذا الأرشيف يشكّل "جزءًا أساسياً من مقومات النهوض بإذاعة لبنان وتفعيل مسيرتها"، مشيرًا إلى أن" الوزارة تولي أهمية كبيرة للحفاظ عليه وصونه.

ولفت إلى أن "أحد وجوه الحفاظ على هذا الأرشيف هو حفظه بطريقة آمنة وسليمة، وهذا ما تحقق من خلال التعاون مع حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، الذي تجاوب مشكورًا وأوفد من يتسلّم الأرشيف مع تنظيم محضر تسليم أصولي، وحُفظت نسخة منه، بما يضمن إمكان استخدامه من قبل إذاعة لبنان بطريقة سهلة وعملية".



وأكد مرقص أن "هذه الخطوة تشكّل محطة أساسية في سبيل الحفاظ على هذه الثروة الوطنية التي نعتز بها ونحرص عليها، كما تندرج في إطار العمل على تفعيل دور إذاعة لبنان".



 وختم قائلا ان" الإذاعة أصبحت اليوم في دائرة الضوء، ومع التركيز عليها في المرحلة المقبلة ستسمعون صوت إذاعة لبنان أكثر فأكثر، وبحضور أوضح وأوسع".
Advertisement
