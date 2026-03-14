كسروا وخلعوا الأبواب.. تعرّض مبنى بلدية ببنين لعملية سرقة

تعرّض مبنى بلدية ببنين العكارية لعملية سرقة نفذها مجهولون خارج أوقات الدوام الرسمي، بعدما أقدموا على كسر وخلع أبواب البلدية والدخول إلى المبنى، وفق ما افادت مندوبة " ".



وبحسب المعلومات، قام الفاعلون بالعبث بعدد من المكاتب قبل سرقة 3 أجهزة لابتوب وجهاز كمبيوتر جديد إضافة إلى 9 بطاريات وجهازَي إنفرتر.



وقد باشرت الجهات المعنية تحقيقاتها لكشف ملابسات الحادثة.









