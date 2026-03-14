Najib Mikati
رسامني: البنى التحتية لا تزال محمية حتى الآن

Lebanon 24
14-03-2026 | 05:14
رسامني: البنى التحتية لا تزال محمية حتى الآن
طمأن وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني إلى أن الأوضاع طبيعية في مطار رفيق الحريري الدولي، مؤكداً أن طيران الشرق الأوسط يواصل تسيير رحلاتها بشكل منتظم وأن جميع الرحلات تُنفَّذ وفق الجداول المحددة لها.

وأشار في حديث عبر صوت كلّ لبنان، إلى أن الاجتماعات مكثّفة لمتابعة التطورات، ولا سيما في ما يتعلق بحركة المطار والإجراءات المتخذة للحفاظ على استمرارية العمل فيه.

وشدّد في هذا السياق على "أهمية أن يكون لدى لبنان مطار ثانٍ، خصوصاً في الظروف الاستثنائية، لما لذلك من دور في ضمان استمرارية حركة النقل الجوي".
كما أوضح أن البنى التحتية لا تزال محمية حتى الآن، لافتاً إلى أن الوزارة وضعت خطة طوارئ للتعامل مع أي استهداف محتمل.
مواضيع ذات صلة
مسؤول إسرائيلي للقناة 15 الإسرائيلية: لا قرار حتى الآن باستهداف بنية تحتية مدنية في لبنان
lebanon 24
Lebanon24
14/03/2026 14:14:45 Lebanon 24 Lebanon 24
رسامني عرض مع حاصباني شؤون الأشغال والنقل وسبل تطوير البنى التحتية
lebanon 24
Lebanon24
14/03/2026 14:14:45 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: ضربنا حتى الآن أكثر من 1000 بنية تحتية لحزب الله في لبنان
lebanon 24
Lebanon24
14/03/2026 14:14:45 Lebanon 24 Lebanon 24
رسامني يختتم زيارته إلى واشنطن بمباحثات حول تطوير بنية لبنان التحتية
lebanon 24
Lebanon24
14/03/2026 14:14:45 Lebanon 24 Lebanon 24

مطار رفيق الحريري الدولي

رفيق الحريري الدولي

طيران الشرق الأوسط

مطار رفيق الحريري

الشرق الأوسط

رفيق الحريري

فايز رسامني

رفيق الحري

