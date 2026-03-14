ماكرون: لبنان مستعد لمحادثات مباشرة مع إسرائيل ونقترح استضافتها في باريس

14-03-2026 | 05:54
ماكرون: لبنان مستعد لمحادثات مباشرة مع إسرائيل ونقترح استضافتها في باريس
كتب الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون عبر منصة اكس: أجريتُ أمس مباحثات مع الرئيس اللبناني جوزاف عون، ورئيس الوزراء نواف سلام، ورئيس مجلس النواب بري.
  
ويجب بذل كل ما من شأنه الحيلولة دون انزلاق لبنان إلى الفوضى.

وعلى حزب الله أن يوقف فورًا نهجه التصعيدي. وعلى إسرائيل أن تتخلى عن أي هجوم واسع النطاق، وأن توقف غاراتها المكثفة، في وقتٍ فرّ فيه بالفعل مئات الآلاف من السكان من القصف.

وقد أبدت السلطة التنفيذية اللبنانية استعدادها للدخول في محادثات مباشرة مع إسرائيل. وينبغي أن تكون جميع مكوّنات البلاد ممثَّلة فيها. وعلى إسرائيل أن تغتنم هذه الفرصة للشروع في محادثات والتوصل إلى وقف لإطلاق النار، وإيجاد حلٍّ دائم، وتمكين السلطات اللبنانية من تنفيذ التزاماتها بما يعزّز سيادة لبنان.

وفرنسا مستعدة لتيسير هذه المحادثات من خلال استضافتها في باريس.
 
الخارجية الإيرانية: دول الجوار كانت مستعدة لاستضافة المحادثات مع أميركا واخترنا مسقط لأسباب متعددة
أكسيوس: حكومة لبنان طلبت وساطة ترامب لمحادثات مباشرة مع إسرائيل لإنهاء الحرب
ماكرون: الحكومة اللبنانية أبدت استعدادها للدخول في حوار مباشر مع إسرائيل يشمل كافة المكونات
ماكرون: أجريت محادثات مع رئيسي لبنان وسوريا والتنسيق الذي بدأته القيادتان أمر مهم وسنواصل دعمه
