الجيش الإسرائيلي يُعلن استهداف أكثر من 100 مقر لحزب الله منذ بداية عملية "زئير الأسد"

أعلن الجيش انه استهدف أكثر من 110 مقار لحزب الله منذ بداية عملية "زئير "، مؤكدا انه يواصل استهداف البنى التحتية الإرهابية لحزب الله في ، بحسب تعبيره.



وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "انجز جيش الدفاع أمس عدة موجات إضافية من استهدفت بنى تحتية تابعة لحزب الله في بيروت وجنوب . وقد استُهدفت مقرات إضافية في بيروت استخدمها عناصر لدفع مخططات إرهابية ضد ومواطنيها."



وأضاف البيان: "منذ بداية عملية زئير الأسد يستهدف جيش الدفاع بقوة مقرات حزب الله ويضرب قدراته على القيادة والسيطرة إلى جانب وضعه الاقتصادي وأسلحته.



وأشار الجيش الإسرائيلي إلى ان حزب الله يقوم بوضع بنيته التحتية بشكل منهجي داخل تجمعات سكانية وفي مناطق مدنية في أنحاء لبنان.

Advertisement