لبنان

لتسريع استيراد المنتجات النباتية.. "الزراعة" تعتمد تدابير استثنائية

Lebanon 24
14-03-2026 | 05:55
لتسريع استيراد المنتجات النباتية.. الزراعة تعتمد تدابير استثنائية
في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد وما تفرضه من تحديات على حركة الاستيراد والتبادل التجاري عبر المعابر الحدودية، أصدرت وزارة الزراعة تعميماً يقضي باتخاذ تدابير استثنائية موقتة تهدف إلى تسريع وتسهيل إجراءات استيراد المنتجات النباتية، بما يضمن استمرار انسيابية دخول السلع الزراعية إلى الأسواق اللبنانية وعدم تعرّض سلاسل الإمداد لأي عوائق إدارية.

وفي هذا السياق، أصدر وزير الزراعة الدكتور نزار هاني تعميماً يسمح بقبول صور عن الشهادات الصحية والشهادات الصحية الزراعية، إضافة إلى الشهادات الصحية الزراعية الخاصة بإعادة التصدير المرافقة لشحنات المنتجات النباتية المستوردة، وذلك بصورة موقتة، على أن يتم التحقق من صحة هذه المستندات في بلد المصدر وفق الأصول المعتمدة.

كما نصّ التعميم على أن يتقدّم أصحاب العلاقة بتعهّد مصدّق لدى كاتب العدل يلتزمون بموجبه بإبراز المستندات الأصلية فور انتهاء هذه الظروف الاستثنائية، ليصار إلى تقديمها وقبولها لدى مصلحة مراقبة التصدير والاستيراد والحجر الصحي الزراعي في وزارة الزراعة.

ويأتي هذا الإجراء في إطار مقاربة وزارة الزراعة الرامية إلى مواكبة الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، والتخفيف من التعقيدات الإدارية في المرافئ والمعابر الحدودية، مع الحفاظ في الوقت عينه على المعايير الصحية والزراعية المعتمدة لضمان سلامة المنتجات النباتية المستوردة.

وقد جرى تعميم القرار على الجهات المعنية، وفي مقدّمها رئاسة مجلس الوزراء، التفتيش المركزي، المجلس الأعلى للجمارك، المديرية العامة للجمارك، نقابة مصدّري ومستوردي الخضار والفاكهة في لبنان، مديرية الثروة الزراعية، المرافئ والمعابر الحدودية، والمصالح الإقليمية في وزارة الزراعة، إضافة إلى نشره على الموقع الإلكتروني للوزارة وإبلاغ أصحاب العلاقة للعمل بمضمونه.
