الجيش الإسرائيلي: هدفنا إضعاف القيادة والسيطرة على القدرات العسكرية لحزب الله

زعم الجيش الإسرائيلي، قصف بنى تحتية ومقار لحزب الله في بيروت وجنوب لبنان ضمن موجات غارات جديدة.
وقال: "استهدفنا نحو 110 مقرات لحزب الله منذ بدء عملية "زئير الأسد"، وهاجمنا مقار استخدمها حزب الله للتخطيط لعمليات ضد إسرائيل".
وأضاف أن "ضرباتنا تهدف إلى إضعاف القيادة والسيطرة على القدرات العسكرية لحزب الله".
#عاجل 🔸استهداف أكثر من 110 مقر لحزب الله الإرهابي منذ بداية عملية زئير الأسد: جيش الدفاع يواصل استهداف البنى التحتية الإرهابية لحزب الله في بيروت
🔸انجز جيش الدفاع أمس عدة موجات إضافية من الغارات استهدفت بنى تحتية تابعة لحزب الله في بيروت وجنوب لبنان.
🔸وقد استُهدفت مقرات…
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 14, 2026
