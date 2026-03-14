لبنان

منخفض جوي يضرب لبنان... إليكم حال الطقس في الأيام المقبلة

Lebanon 24
14-03-2026 | 07:18
منخفض جوي يضرب لبنان... إليكم حال الطقس في الأيام المقبلة
منخفض جوي يضرب لبنان... إليكم حال الطقس في الأيام المقبلة photos 0
توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا، غائما إجمالا مع ضباب كثيف بدءا من ارتفاعات منخفضة تسوء معه الرؤية، ونلمس انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة، تتساقط أمطار متفرقة تشتد أحيانا مع حدوث برق ورعد، تنشط الرياح وتشتد أحيانا لتلامس 70 كم/س فيرتفع موج البحر، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1700 متر وما فوق ، تخف حدة الامطار اعتبارا من الليل.

وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: يقع لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تحت تأثير منخفض جوي متمركز شمال مصر يؤدي إلى طقس متقلّب مع أمطار متفرقة غزيرة أحياًا مصحوبة بعواصف رعدية ورياح ناشطة شديدة أحيانا ويستمر حتى صباح الإثنين حيث يستقر تدريجيا.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر آذار في بيروت بين 13 و22، في طرابلس بين 11 و20 درجة وفي زحلة بين 6 و17درجة.

- الطقس المتوقع في لبنان:

السبت: غائم اجمالا مع ضباب كثيف بدءا من ارتفاعات منخفضة تسوء معه الرؤية، كما ترتفع درجات الحرارة خلال الفترة الصباحية والتي تنخفض بشكل سريع إعتبارا من بعد الظهر. تتساقط أمطار متفرقة موحلة في بدايتها تشتد غزارتها أحيانا مترافقة بعواصف رعدية واحتمال تساقط حبات البرد. تنشط الرياح وتشتد سرعتها أحيانا لحدود ال 80 كم/س خاصة جنوب البلاد فيرتفع معها موج البحر، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 2300 متر وما فوق خلال النهار وتلامس 1900 متر ليلا.

الأحد: غائم إجمالا مع ضباب كثيف بدءا من ارتفاعات منخفضة تسوء معه الرؤية، ونلمس انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة، تتساقط أمطار متفرقة تشتد أحيانا مع حدوث برق ورعد، تنشط الرياح وتشتد أحيانا لتلامس 70 كم/س فيرتفع موج البحر، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1700 متر وما فوق ، تخف حدة الامطار اعتبارا من الليل.

الإثنين: غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة يتشكل الضباب على المرتفعات في الفترة الصباحية وتتساقط امطار محلية مع بعض الثلوج على ارتفاع 1500 متر وما فوق، يتحسن الطقس تدريجيا خلال النهار ويتحول ليلا الى قليل الغيوم. تظل الأجواء باردة ليلا وخلال ساعات الصباح الأولى.

الثلاثاء: قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة خاصة على المرتفعات وبقاء الأجواء باردة ليلا خاصة في الداخل وعلى المرتفعات.

-الحرارة على الساحل من 10 إلى 19 درجة، فوق الجبال من 5 إلى 13 درجة، في الداخل من 6 إلى 18 درجة.

- الرياح السطحية: شمالية غربية يتحول تدريجيا خلال النهار إلى جنوبية غربية ناشطة، تتراوح سرعتها بين 15 و 45 كم/س تشتد أحيانا فتقارب ال 80 كم/س خاصة جنوب البلاد.

- الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء على المرتفعات بسبب الضباب.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و90 % .

- حال البحر: مائج الى هائج. حرارة سطح الماء: 19°م.

- الضغط الجوي: 1004 HPA أي ما يعادل: 753 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس: 05,49 ساعة غروب الشمس: 17,45

