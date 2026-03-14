نقابة مزارعي البطاطا: إجراءات من أجل تأمين حاجة السوق

أعلن رئيس نقابة مزارعي البطاطا في البقاع كابي فرج، اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتأمين الكميات المطلوبة لسوق البطاطا اللبنانية، وذلك تحت إشراف وزارة الزراعة، بما يضمن توافر المنتج في الأسواق خلال الفترة الانتقالية الفاصلة بين انتهاء فترة الاستيراد من مصر وبداية الإنتاج المحلي في عكار.
وقال في بيان: "سيتم توفير هذه الكميات بسعر الكلفة بإشراف نقابة مزارعي البطاطا في البقاع حرصًا على مصلحة المستهلك اللبناني، مع طمأنته بأن البطاطا ستظل متوفرة في الأسواق دون أي انقطاع".
وشكر للمستهلك اللبناني "ثقته المستمرة بالمحاصيل الزراعية المحلية"، مؤكدا "التزام النقابة الدائم الحفاظ على استمرارية الإنتاج وجودته بما يلبّي حاجات السوق المحلية".