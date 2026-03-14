غوتيريش من اليرزة: دعم للجيش وتشديد على تطبيق القرار 1701

استقبل العماد في مكتبه - اليرزة Antonio Guterres، يرافقه: وكيل للأمم المتحدة لعمليات السلام Jean-Pierre Lacroix، المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في Jeanine Hennis – Plasschaert، رئيس وقائد بعثة - اليونيفيل اللواء Diodato Abagnara، وتناول البحث الأوضاع العامة والتطورات في لبنان والمنطقة.وجرى التشديد على ضرورة تطبيق ، ولا سيما القرار 1701، والالتزام باتفاق وقف الأعمال العدائية، وتطبيق الجيش خطته.كما أعرب العماد هيكل عن تقديره لجهود الأمين العام Guterres، وثمّن دور اليونيفيل، مشيرًا إلى أهمية التعاون والتنسيق بينها وبين الجيش في ظل الأوضاع الدقيقة الحالية.كذلك أكّد الحاضرون دعمهم الكامل للمؤسسة العسكرية ودورها خلال المرحلة المعقدة الراهنة.