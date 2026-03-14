رؤساء الحكومات السابقون زاروا سلام: ندين العدوان الإسرائيلي وندعم جهود الدولة لوقف إطلاق النار

بعد اللقاء ادلى الرئيس فؤاد السنيورة بالبيان الاتي باسم رؤساء الحكومات السابقين :" استعرضنا مع دولة الرئيس نواف سلام المخاطر التي يتعرَّض لها ، وتتعرّض لها المنطقة العربية من مختلف الجوانب، وشدّدنا على النقاط الآتية:أولاً: إدانة واستنكار تعاظم العدوان الاسرائيلي الذي بلغ حدا غير مسبوق، من ارتكاب جرائم الحرب الانسانية بحق اللبنانيين عامة واهالي الجنوب والضاحية الجنوبية لبيروت على وجه الخصوص، من قتل وتشريد وتهجير قسري من أراضيهم وبيوتهم وتدمير لأرزاقهم وممتلكاتهم.كذلك عبَّرنا عن إدانتنا لما قامت ولاتزال تقوم به من استهداف عدواني على الدول العربية الشقيقة في الخليج العربي والعراق والأردن، وكذلك للدولة الصديقة تركيا، وهي الدول التي كانت تسعى للحؤول دون نشوب هذه الحرب.كما توقفنا ملياً أمام فداحة المخاطر الناجمة عن الاستمرار في الزجّ بلبنان في مغامرات عسكرية انتحارية لا قبل للبنان واللبنانيين بها، ويبدو أن هذا التوريط لايزال مستمراً في الاتجاه ذاته، وهو ما يوجب ضرورة التصدّي الوطني الجامع لهذا التوجه من أجل المسارعة لإنقاذ لبنان.ثانياً: عبَّرنا عن دعمنا للجهود التي يبذلها فخامة الرئيس جوزاف عون والحكومة برئاسة نواف سلام في العمل لإيجاد حلّ متعدد الجوانب، يتمثل بالتأكيد والعمل على وقف العدوان الغاشم، وتأمين انسحاب من جميع الأراضي التي باتت تحتلها في لبنان، والتوصل إلى وقفٍ فوريٍّ لإطلاق النار على قاعدة التمسك بتطبيق حصرية قرار الحرب والسلم، وفي بذل كل جهد من أجل استكمال تنفيذ قرار حصرية السلاح على كامل الاراضي اللبنانية بيد الدولة اللبنانية، وحظر الاعمال والانشطة العسكرية والامنية لحزب الله.ثالثاً: عبَّرنا عن تأييدنا لجهود الحكومة، وحثِّها على تكثيف وتعزيز جهودها في مساعدة اللبنانيين النازحين، الذين يعانون الأمرين من تبعات هذه الحرب التي تشنها إسرائيل على لبنان، وأيضاً لما تقوم به من رعاية لأولئك النازحين في العاصمة .رابعاً: بالتوازي مع الجهود الحكومية المبذولة، أيدنا ما قامت به الحكومة لانعقاد الاجتماع الداعم للبنان بحضور للأمم المتحدة، وشجَّعنا دولته على بذل كل جهد ممكن لعقد مؤتمر عربي دولي من اجل مساعدة لبنان على الخروج من الأزْمة الراهنة وتداعياتها الخطيرة على شتى الصعد السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية."