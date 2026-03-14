تحذير إسرائيلي للسكان في منطقة الشراونة – بعلبك!

ورد قبل قليل تحذير إسرائيلي لسكان المنازل الواقعة تحت جبانة في منطقة الشراونة – ، يطلب منهم إخلاء المكان فوراً، بحسب ما افادت مندوبة " ".



وبحسب مصدر امني، فقد تبيّن أن رقم الاتصال الذي صدر عنه التحذير صحيح، ما أثار حالة من القلق والترقب بين الأهالي في المنطقة، وسط مخاوف من إمكانية حصول استهداف في محيط المكان الذي شمله التحذير.



ويُشار إلى أن مثل هذه الاتصالات غالباً ما تسبق غارات إسرائيلية على مواقع محددة، فيما يترقب السكان ما ستشهده الساعات المقبلة في الشراونة ومحيطها.

