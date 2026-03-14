بالصور.. الجيش الاسرائيلي يُهدد الشاحنات!

أضاف: "وفقًا لمعلومات استخبارية وصلت إلينا يمكننا الآن قيام حزب الله بالعمل على تمويه وسائل قتالية داخل شاحنات مدنية ويستغل منطقة الساحل اللبناني لنقل وسائل قتالية من خلال شاحنات مدنية".تابع: " يُفترض أن يُستخدم جزء من هذه الأسلحة في تنفيذ عمليات بما في ذلك الدفع بمخططات لاستهداف وقطع بحرية وأهداف في البحر.نكشف ان هذه الشاحنات تسير داخل بلدات الساحل وتبدو كشاحنات مدنية بهدف الاندماج والتموضع بين السكان في المنطقة. يحذّر جيش الدفاع ان كل شاحنة تسير بالقرب من الساحل قد تعرّض نفسها للخطر نتيجة تموضع حزب الله في المنطقة".ختم: "يا سكان ، حزب الله الذي جركم إلى حرب خدمةً للنظام يثبت مرة أخرى كيف يعرض حياتكم للخطر من أجل مصالحه".