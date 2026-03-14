لبنان
بالصور.. الجيش الاسرائيلي يُهدد الشاحنات!
Lebanon 24
14-03-2026
|
09:34
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي
افيخاي ادرعي
عبر حسابه على منصة "إكس" :الجيش الاسرائيلي يكشف ويحذر:
حزب الله
يقوم بتمويه إطلاق الصواريخ ونقلها من خلال شاحنات مدنية ويعرض
سكان لبنان
في مدن وقرى الساحل اللبناني للخطر".
أضاف: "وفقًا لمعلومات استخبارية وصلت إلينا يمكننا الآن
الكشف عن
قيام حزب الله بالعمل على تمويه وسائل قتالية داخل شاحنات مدنية ويستغل منطقة الساحل اللبناني لنقل وسائل قتالية من خلال شاحنات مدنية".
تابع: " يُفترض أن يُستخدم جزء من هذه الأسلحة في تنفيذ عمليات بما في ذلك الدفع بمخططات لاستهداف
منطقة الحدود
وقطع بحرية وأهداف في البحر.نكشف ان هذه الشاحنات تسير داخل بلدات الساحل وتبدو كشاحنات مدنية بهدف الاندماج والتموضع بين السكان في المنطقة. يحذّر جيش الدفاع ان كل شاحنة تسير بالقرب من الساحل قد تعرّض نفسها للخطر نتيجة تموضع حزب الله في المنطقة".
ختم: "يا سكان
لبنان
، حزب الله الذي جركم إلى حرب خدمةً للنظام
الإيراني
يثبت مرة أخرى كيف يعرض حياتكم للخطر من أجل مصالحه".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بالصور.. اعتصام لاصحاب الشاحنات على اوتوستراد السعديات
Lebanon 24
بالصور.. اعتصام لاصحاب الشاحنات على اوتوستراد السعديات
14/03/2026 19:18:02
14/03/2026 19:18:02
Lebanon 24
Lebanon 24
بطريقة جديدة.. ترامب يهدّد إيران (صورة)
Lebanon 24
بطريقة جديدة.. ترامب يهدّد إيران (صورة)
14/03/2026 19:18:02
14/03/2026 19:18:02
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور: إقفال معبر المصنع أمام حركة الشاحنات اللبنانية.. وتحرّك للضغط باتجاه حل عادل
Lebanon 24
بالصور: إقفال معبر المصنع أمام حركة الشاحنات اللبنانية.. وتحرّك للضغط باتجاه حل عادل
14/03/2026 19:18:02
14/03/2026 19:18:02
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة.. انقلاب شاحنة محمّلة بالباطون
Lebanon 24
بالصورة.. انقلاب شاحنة محمّلة بالباطون
14/03/2026 19:18:02
14/03/2026 19:18:02
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
سلامة: الحرب دمّرت 3 مكاتب عامة ونحاول تأمين الحماية للمواقع الأثرية
Lebanon 24
سلامة: الحرب دمّرت 3 مكاتب عامة ونحاول تأمين الحماية للمواقع الأثرية
13:14 | 2026-03-14
14/03/2026 01:14:12
Lebanon 24
Lebanon 24
بالأرقام.. كم بلغ عدد النازحين والشهداء منذ بدء الحرب؟
Lebanon 24
بالأرقام.. كم بلغ عدد النازحين والشهداء منذ بدء الحرب؟
13:08 | 2026-03-14
14/03/2026 01:08:52
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. ضربة قاسية لعصابات التهريب
Lebanon 24
بالفيديو.. ضربة قاسية لعصابات التهريب
13:04 | 2026-03-14
14/03/2026 01:04:52
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر التطورات الميدانية.. بلدات جنوبية تعرّضت للقصف والغارات
Lebanon 24
آخر التطورات الميدانية.. بلدات جنوبية تعرّضت للقصف والغارات
13:04 | 2026-03-14
14/03/2026 01:04:17
Lebanon 24
Lebanon 24
هل اقتربت نهاية حرب لبنان؟ تقرير إماراتي يكشف وهذا ما قاله عن "الحزب"
Lebanon 24
هل اقتربت نهاية حرب لبنان؟ تقرير إماراتي يكشف وهذا ما قاله عن "الحزب"
13:00 | 2026-03-14
14/03/2026 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
تحذير يخصّ طريق المطار.. هذا ما يجري هناك
Lebanon 24
تحذير يخصّ طريق المطار.. هذا ما يجري هناك
15:34 | 2026-03-13
13/03/2026 03:34:19
Lebanon 24
Lebanon 24
انتشار في الشياح.. معلومات تكشف الأمر
Lebanon 24
انتشار في الشياح.. معلومات تكشف الأمر
16:42 | 2026-03-13
13/03/2026 04:42:38
Lebanon 24
Lebanon 24
أقفلوا هواتفهم.. مسؤولون قد "يغادرون لبنان"
Lebanon 24
أقفلوا هواتفهم.. مسؤولون قد "يغادرون لبنان"
08:36 | 2026-03-14
14/03/2026 08:36:56
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما اكتشفته إسرائيل في لبنان
Lebanon 24
هذا ما اكتشفته إسرائيل في لبنان
03:00 | 2026-03-14
14/03/2026 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر تقرير عن صواريخ "حزب الله".. إقرأوا ما قيل في إسرائيل
Lebanon 24
آخر تقرير عن صواريخ "حزب الله".. إقرأوا ما قيل في إسرائيل
17:20 | 2026-03-13
13/03/2026 05:20:05
Lebanon 24
Lebanon 24
أيضاً في لبنان
13:14 | 2026-03-14
سلامة: الحرب دمّرت 3 مكاتب عامة ونحاول تأمين الحماية للمواقع الأثرية
13:08 | 2026-03-14
بالأرقام.. كم بلغ عدد النازحين والشهداء منذ بدء الحرب؟
13:04 | 2026-03-14
بالفيديو.. ضربة قاسية لعصابات التهريب
13:04 | 2026-03-14
آخر التطورات الميدانية.. بلدات جنوبية تعرّضت للقصف والغارات
13:00 | 2026-03-14
هل اقتربت نهاية حرب لبنان؟ تقرير إماراتي يكشف وهذا ما قاله عن "الحزب"
12:32 | 2026-03-14
تركيا تخشى "إبادة جماعية" في لبنان.. مسؤول بارز يتحدّث
فيديو
رزان جمال تقع ضحية رامز جلال وهكذا ردت على طلبه بالزواج منها (فيديو)
Lebanon 24
رزان جمال تقع ضحية رامز جلال وهكذا ردت على طلبه بالزواج منها (فيديو)
05:15 | 2026-03-12
14/03/2026 19:18:02
Lebanon 24
Lebanon 24
استهداف سيارة في الرملة البيضا.. وسقوط عدد من الشهداء
Lebanon 24
استهداف سيارة في الرملة البيضا.. وسقوط عدد من الشهداء
19:36 | 2026-03-11
14/03/2026 19:18:02
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة شهيرة تكشف: فقدت 60 كيلو من وزني (فيديو)
Lebanon 24
فنانة شهيرة تكشف: فقدت 60 كيلو من وزني (فيديو)
05:51 | 2026-03-09
14/03/2026 19:18:02
Lebanon 24
Lebanon 24
