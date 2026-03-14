"الأمن" يحذر من إعلانات وهمية لشقق الإيجار!

محتالون يستغلّون حاجة أهلنا النازحين للسكن عبر إعلانات وهمية لشقق للإيجار.
⚠️ لا تحوّلوا أي مبلغ قبل التأكد من الشقة وهوية المالك.
ساعدونا نحمي غيرنا:
بلّغوا عن أي حالة عبر خدمة "بلّغ" على موقع قوى الأمن الداخلي.#انتبهوا pic.twitter.com/g8nVgUeAJS
— قوى الامن الداخلي (@LebISF) March 14, 2026
