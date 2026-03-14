تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

اجتماع في بلدية بيروت لبحث ملفات الأمن والنازحين

Lebanon 24
14-03-2026 | 10:26
A-
A+
اجتماع في بلدية بيروت لبحث ملفات الأمن والنازحين
اجتماع في بلدية بيروت لبحث ملفات الأمن والنازحين photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

 عقد رئيس بلدية بيروت المهندس إبراهيم زيدان اجتماعاً في مقر البلدية، بحضور أعضاء من المجلس البلدي ومخاتير وإعلاميين وعدد من الناشطين، "بهدف تعزيز التعاون بين البلدية وأبناء العاصمة وإنشاء إطار عمل مشترك للتنسيق مع غرفة الطوارئ ولجنة الكوارث، بما يسهم في تحسين التواصل مع الأهالي والاستماع إلى مطالبهم".

ووفق بيان عن البلدية، تناول الاجتماع عدداً من الملفات الأساسية، في مقدمها الهاجس الأمني المرتبط بانتشار النازحين في بعض المباني، حيث أُثيرت مخاوف من احتمال وجود عناصر مشبوهة قد تعرّض السكان لخطر الاستهداف. واقترح الحاضرون تشكيل لجنة متابعة والتنسيق مع حرس بلدية بيروت لمعالجة هذه المسائل.

كما طُرح اقتراح إنشاء شبكة تواصل تضم رؤساء لجان الأحياء بالتنسيق مع المخاتير، لتكون حلقة وصل مباشرة مع البلدية لنقل الشكاوى وتسريع الاستجابة لمطالب المناطق".

وفي ما يتعلق بملف النازحين ومراكز الإيواء، أوضح زيدان أن" بيروت استقبلت أكثر من 150 ألف نازح، بينهم نحو 50 ألفاً موزعين على 123 مركز إيواء حتى الآن، مع الاستعداد لفتح نحو 50 مركزاً إضافياً عند الحاجة".

كما وافق المجلس البلدي على إنفاق نحو 250 ألف دولار لتأمين الاحتياجات الأساسية.

وتطرق المجتمعون إلى أزمة الازدحام المروري في العاصمة، حيث طُرحت مسألة تأمين مواقف سيارات تابعة للبلدية. وأشار رئيس البلدية إلى "وجود نحو 15 موقفاً بلدياً يجري إعداد دفاتر شروط لتلزيمها كمواقف للسيارات".

وفي ملف إدارة السير، جرى تأكيد ضرورة "تطوير قدرات شرطة السير لتحسين تنظيم الحركة المرورية"، على أن يُعقد اجتماع مع قائد شرطة السير في بيروت وتُشكَّل لجنة لمتابعة هذا الملف.

كما أشار زيدان إلى" العمل على مشروع لتلزيم باصات للنقل المشترك بدعم من منظمات دولية، بهدف تأمين وسائل نقل للسكان والنازحين والمساهمة في تخفيف أزمة السير".

وتوقف المجتمعون عند الضغط المتزايد على القطاع الصحي نتيجة استقبال المستشفيات مرضى من مناطق معرضة للخطر، واقترحوا "إعادة تأهيل المستوصفات البلدية لتخفيف العبء عن المستشفيات ومتابعة هذا الملف نظراً لأهميته".

وفي ما خص المشاريع والبنى التحتية، أكد رئيس البلدية "استمرار العمل على المشاريع الحيوية، ولا سيما إعادة تأهيل البنى التحتية"، مشيراً إلى أن" بعض الدراسات الهندسية أُنجزت بالتعاون مع دار الهندسة، وأصبحت جاهزة لطرح المناقصات بشفافية".

كذلك طُرح اقتراح إصدار بيان أسبوعي عن البلدية لعرض ما يتم إنجازه وما يتم التحضير له، بهدف تعزيز الشفافية وإبقاء المواطنين على اطلاع دائم.

وختم البيان بالاشارة الى انه"تم تأكيد أهمية استمرار التنسيق بين البلدية والفاعليات المدنية والاجتماعية في بيروت لمواجهة التحديات وخدمة أبناء العاصمة. كما تقرر إنشاء ست لجان من الناشطين في المجتمع المدني لمتابعة الملفات الأساسية بالتنسيق مع بلدية بيروت، وهي: لجنة الأمان الاجتماعي، لجنة الصحة، لجنة الإعلام، لجنة الأمن الغذائي، اللجنة البيئية، ولجنة السلامة المرورية.واتُّفق على أن تعقد هذه اللجان اجتماعاتها بشكل منتظم كل يوم جمعة عند الساعة الواحدة ظهراً في مقر بلدية بيروت لمتابعة القضايا المطروحة والعمل على معالجتها". 

 

Advertisement
المجتمع المدني

المجلس البلدي

بلدية بيروت

وافق المجلس

لجنة الصحة

لجنة الأمن

النازحين

القضايا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
13:08 | 2026-03-14
Lebanon24
13:04 | 2026-03-14
Lebanon24
13:04 | 2026-03-14
Lebanon24
13:00 | 2026-03-14
Lebanon24
12:32 | 2026-03-14
Lebanon24
12:22 | 2026-03-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24