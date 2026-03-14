اجتماع في بلدية بيروت لبحث ملفات الأمن والنازحين

عقد رئيس المهندس إبراهيم اجتماعاً في مقر البلدية، بحضور أعضاء من ومخاتير وإعلاميين وعدد من الناشطين، "بهدف تعزيز التعاون بين البلدية وأبناء العاصمة وإنشاء إطار عمل مشترك للتنسيق مع غرفة الطوارئ ولجنة ، بما يسهم في تحسين التواصل مع الأهالي والاستماع إلى مطالبهم".

ووفق بيان عن البلدية، تناول الاجتماع عدداً من الملفات الأساسية، في مقدمها الهاجس الأمني المرتبط بانتشار في بعض المباني، حيث أُثيرت مخاوف من احتمال وجود عناصر مشبوهة قد تعرّض السكان لخطر الاستهداف. واقترح الحاضرون تشكيل لجنة متابعة والتنسيق مع حرس بلدية لمعالجة هذه المسائل.

كما طُرح اقتراح إنشاء شبكة تواصل تضم رؤساء لجان الأحياء بالتنسيق مع المخاتير، لتكون حلقة وصل مباشرة مع البلدية لنقل الشكاوى وتسريع الاستجابة لمطالب المناطق".

وفي ما يتعلق بملف النازحين ومراكز الإيواء، أوضح زيدان أن" بيروت استقبلت أكثر من 150 ألف نازح، بينهم نحو 50 ألفاً موزعين على 123 مركز إيواء حتى الآن، مع الاستعداد لفتح نحو 50 مركزاً إضافياً عند الحاجة".

كما البلدي على إنفاق نحو 250 ألف دولار لتأمين الاحتياجات الأساسية.

وتطرق المجتمعون إلى أزمة الازدحام المروري في العاصمة، حيث طُرحت مسألة تأمين مواقف سيارات تابعة للبلدية. وأشار رئيس البلدية إلى "وجود نحو 15 موقفاً بلدياً يجري إعداد دفاتر شروط لتلزيمها كمواقف للسيارات".

وفي ملف إدارة السير، جرى تأكيد ضرورة "تطوير قدرات شرطة السير لتحسين تنظيم الحركة المرورية"، على أن يُعقد اجتماع مع قائد شرطة السير في بيروت وتُشكَّل لجنة لمتابعة هذا الملف.

كما أشار زيدان إلى" العمل على مشروع لتلزيم باصات للنقل المشترك بدعم من منظمات دولية، بهدف تأمين وسائل نقل للسكان والنازحين والمساهمة في تخفيف أزمة السير".

وتوقف المجتمعون عند الضغط المتزايد على القطاع الصحي نتيجة استقبال المستشفيات مرضى من مناطق معرضة للخطر، واقترحوا "إعادة تأهيل المستوصفات البلدية لتخفيف العبء عن المستشفيات ومتابعة هذا الملف نظراً لأهميته".

وفي ما خص المشاريع والبنى التحتية، أكد رئيس البلدية "استمرار العمل على المشاريع الحيوية، ولا سيما إعادة تأهيل البنى التحتية"، مشيراً إلى أن" بعض الدراسات الهندسية أُنجزت بالتعاون مع دار الهندسة، وأصبحت جاهزة لطرح المناقصات بشفافية".

كذلك طُرح اقتراح إصدار بيان أسبوعي عن البلدية لعرض ما يتم إنجازه وما يتم التحضير له، بهدف تعزيز الشفافية وإبقاء المواطنين على اطلاع دائم.

وختم البيان بالاشارة الى انه"تم تأكيد أهمية استمرار التنسيق بين البلدية والفاعليات المدنية والاجتماعية في بيروت لمواجهة التحديات وخدمة أبناء العاصمة. كما تقرر إنشاء ست لجان من الناشطين في لمتابعة الملفات الأساسية بالتنسيق مع بلدية بيروت، وهي: لجنة الأمان الاجتماعي، ، لجنة الإعلام، الغذائي، اللجنة البيئية، ولجنة السلامة المرورية.واتُّفق على أن تعقد هذه اللجان اجتماعاتها بشكل منتظم كل يوم جمعة عند الساعة الواحدة ظهراً في مقر بلدية بيروت لمتابعة المطروحة والعمل على معالجتها".