خريس من قرى قضاء صور: استهداف الجنوبيين لن يكسر إرادتهم في الصمود

جال عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب في عدد من القرى والبلدات في ، حيث التقى رؤساء بلديات وفاعليات وقيادات اجتماعية وإنسانية، مطلعاً على أوضاع الأهالي، في ظل العدوان المتواصل والتحديات التي تفرضها المرحلة الراهنة.

واستهل جولته بزيارة بلدة معركة، حيث التقى رئيس بلديتها ونائب بلديات قضاء صور عادل سعد، بحضور الشيخ ، واطلع منهم على أوضاع البلدة والأهالي الصامدين في مواجهة الاعتداءات . وأشاد خريس ب"صمود أبناء الجنوب وتمسكهم بأرضهم"، معبّراً عن تقديره لما يبديه الأهالي من "ثبات وعزيمة رغم صلافة العدوان وما يخلّفه من دمار واستهداف متواصل للمدنيين".

وفي بلدة طورا، التقى خريس رئيس البلدية محمد إلى جانب فاعليات اجتماعية وتربوية وكشفية، حيث دان خلال اللقاء استمرار العدوان الإسرائيلي على القرى والبلدات الجنوبية، مؤكداً أن "استهداف المدنيين والبنى التحتية لن يكسر إرادة الجنوبيين الذين اعتادوا الصمود في مواجهة الاعتداءات".

كما شملت الجولة بلدة برج رحال، حيث التقى رئيس البلدية داود عزالدين بحضور رئيس جمعية رواد كشافة الرسالة الإسلامية صالح صفا، وجرى البحث في الأوضاع المعيشية والإنسانية التي تعانيها المنطقة في ظل الحرب. وأكد خريس أن "المرحلة دقيقة وخطرة، ما يتطلب تضافر الجهود الرسمية والشعبية لمواجهة العدوان وتخفيف معاناة المواطنين".

بدورهم، عرض رؤساء البلديات والفاعليات التي التقاها خريس أبرز هموم وشجون المرحلة، ولا سيما الضغوط الإنسانية والخدماتية التي تفرضها الحرب والاعتداءات المستمرة، مؤكدين تمسك الأهالي بأرضهم واستمرارهم في الصمود رغم كل التحديات.