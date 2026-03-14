تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

خريس من قرى قضاء صور: استهداف الجنوبيين لن يكسر إرادتهم في الصمود

Lebanon 24
14-03-2026 | 10:34
A-
A+
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

جال عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي خريس في عدد من القرى والبلدات في قضاء صور، حيث التقى رؤساء بلديات وفاعليات وقيادات اجتماعية وإنسانية، مطلعاً على أوضاع الأهالي، في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل والتحديات التي تفرضها المرحلة الراهنة.

واستهل خريس جولته بزيارة بلدة معركة، حيث التقى رئيس بلديتها ونائب رئيس اتحاد بلديات قضاء صور عادل سعد، بحضور الشيخ علي طراد، واطلع منهم على أوضاع البلدة والأهالي الصامدين في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية. وأشاد خريس ب"صمود أبناء الجنوب وتمسكهم بأرضهم"، معبّراً عن تقديره لما يبديه الأهالي من "ثبات وعزيمة رغم صلافة العدوان وما يخلّفه من دمار واستهداف متواصل للمدنيين".

وفي بلدة طورا، التقى خريس رئيس البلدية محمد حيدر إلى جانب فاعليات اجتماعية وتربوية وكشفية، حيث دان خلال اللقاء استمرار العدوان الإسرائيلي على القرى والبلدات الجنوبية، مؤكداً أن "استهداف المدنيين والبنى التحتية لن يكسر إرادة الجنوبيين الذين اعتادوا الصمود في مواجهة الاعتداءات".

كما شملت الجولة بلدة برج رحال، حيث التقى رئيس البلدية داود عزالدين بحضور رئيس جمعية رواد كشافة الرسالة الإسلامية قاسم صالح صفا، وجرى البحث في الأوضاع المعيشية والإنسانية التي تعانيها المنطقة في ظل الحرب. وأكد خريس أن "المرحلة دقيقة وخطرة، ما يتطلب تضافر الجهود الرسمية والشعبية لمواجهة العدوان وتخفيف معاناة المواطنين".

بدورهم، عرض رؤساء البلديات والفاعليات التي التقاها خريس أبرز هموم وشجون المرحلة، ولا سيما الضغوط الإنسانية والخدماتية التي تفرضها الحرب والاعتداءات المستمرة، مؤكدين تمسك الأهالي بأرضهم واستمرارهم في الصمود رغم كل التحديات.

الإسرائيلية

رئيس اتحاد

الإسرائيلي

نائب رئيس

علي طراد

علي خريس

قضاء صور

الإسلام

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
13:14 | 2026-03-14
Lebanon24
13:08 | 2026-03-14
Lebanon24
13:04 | 2026-03-14
Lebanon24
13:04 | 2026-03-14
Lebanon24
13:00 | 2026-03-14
Lebanon24
12:32 | 2026-03-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24