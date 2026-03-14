تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
20
o
بيروت
16
o
طرابلس
21
o
صور
20
o
جبيل
19
o
صيدا
20
o
جونية
14
o
النبطية
11
o
زحلة
10
o
بعلبك
15
o
بشري
16
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
لبنان
وزير الصحة يطلب من المستشفيات تغطية كاملة للمرضى والنازحين
Lebanon 24
14-03-2026
|
10:40
A-
A+
photos
0
A+
A-
صدر عن
وزير الصحة
العامة الدكتور ركان
ناصر الدين
كتابٌ تعميمي لفت إلى ورود العديد من الشكاوى من قبل المواطنين، تفيد بفرض فروقات مالية عليهم تحت ذرائع مختلفة، على الرغم من التغطية بنسبة مئة في المئة، في مستشفيات حكومية وخاصة كانت قد أبدت رغبتها في تطبيق تعاميم سابقة صادرة عن وزير الصحة لجهة عدم تكبيد المرضى والنازحين، الذين ليس لديهم جهة ضامنة فروقات مالية، واستقبالهم على نفقة الوزارة بتغطية 100% لجميع الأعمال الإستشفائية والطبية التي تغطيها الوزارة.
وأكد الكتاب التعميمي ضرورة
التزام
المستشفيات الحكومية
والمستشفيات الخاصة المعنية ( اللائحة مرفقة في مضمون الكتاب) بالتغطيات الاستشفائية والطوارئ بنسبة مئة في المئة، تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
كما ذكر المرضى والنازحين الذين ليس لديهم جهة ضامنة بضرورة إبلاغ
وزارة الصحة
على الرقم الساخن 1787 لتقديم الشكاوى في حال طلبت منهم فروقات.
المستشفيات الحكومية
المستشفيات الخاصة
وزارة الصحة
ناصر الدين
وزير الصحة
النازحين
التزام
المعن
تابع
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24