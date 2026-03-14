|
لبنان
الهيئة الصحية الإسلامية تدين استهداف مركز برج قلاويه
Lebanon 24
14-03-2026
|
10:44
A-
A+
photos
0
A+
A-
صدر عن الهيئة الصحية الإسلامية، البيان الآتي: "
في انتهاك صارخ لكل القوانين والأعراف الدولية والإنسانية التي تحظر استهداف المرافق الطبية والعاملين في القطاع الصحي، وفي تجاهل لكل المواثيق، شن العدو
الإسرائيلي
يوم أمس الجمعة اعتداءً سافراً على مركز الرعاية الصحية الأولية التابع للهيئة الصحية الاسلامية في بلدة برج قلاويه، مستهدفاً بنيته التحتية ورسالته النبيلة،ما أسفر عن سقوط
شهداء
من العاملين الصحيين، أطباء وممرضين ومسعفين".
أضاف: "إن هذا العدوان ليس مجرد استهداف لمبنى، بل هو محاولة بائسة لتعطيل شريان حياة طالما نبض بالخير لأبناء هذا الوطن. وان مراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة للهيئة الصحية الاسلامية - ومنها مركز برج قلاويه- هي من ضمن شبكة المراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة
اللبنانية
وتعمل بالتعاون معها ومع الجمعيات الصحية المثيلة بهدف خدمة الإنسان أينما كان.ان الاستهدافات الغاشمة والمتكررة لسيارات الاسعاف ومراكز الرعاية الصحية الأولية يقوّض الجهود المبذولة لحماية المدنيين في أوقات النزاعات".
تابع: "وإذ تؤكد الهيئة الصحية الاسلامية أن المرافق الطبية يجب أن تبقى محمية؛ تدعو الهيئة
المجتمع الدولي
والمنظمات الإنسانية والحقوقية إلى التحرّك العاجل لوضع حد لهذه الاعتداءات والانتهاكات. وان هذه الاستهدافات لن تكسر ارادة العاملين والممرضين والأطباء والمسعفين، بل ستزيدنا اصراراً وايماناً بأداء واجبنا الإنساني في خدمة أهلنا ومجتمعنا اللبناني.إن دماء زملائنا
الشهداء
هي المنارة التي تضيء لنا درب الصمود والتمسك برسالتنا الإنسانية.وإننا أمام هذا العدوان، نعلن بوضوح أن آلات الدمار لن تثنينا عن أداء واجبنا ونعاهد أهلنا الصامدين الصابرين في كل شبر من أرض الوطن، أننا مستمرون في تقديم خدماتنا، وسنعيد بناء ما تهدم بعزيمة أقوى، لنبقى الحصن الحصين لصحتكم وسلامتكم".
