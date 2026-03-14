|
Advertisement

لبنان

الصحة تدحض ادعاءات جيش العدو باستخدام الاسعاف لاغراض عسكرية: "تبرير لجرائمه ضد الإنسانية"

Lebanon 24
14-03-2026 | 07:49
الصحة تدحض ادعاءات جيش العدو باستخدام الاسعاف لاغراض عسكرية: تبرير لجرائمه ضد الإنسانية
صدر عن مكتب الإعلام في وزارة الصحة العامة، البيان التالي: "دأب العدو الإسرائيلي منذ بداية عدوانه على لبنان على الاستهداف المركّز للطواقم الإسعافية خلال أدائهم مهامهم الإنقاذية على خطوط النار، إلى أن وصل به الإجرام إلى حد استهداف مركز الرعاية الصحية الأولية في بلدة برج قالوية، وهو من ضمن شبكة المراكز المنتشرة في مختلف المناطق اللبنانية والتي تعمل بالتنسيق مع جمعيات أهلية بإشراف وزارة الصحة العامة، ما يجعل الاعتداء استهدافا لا لبس فيه المنشأة صحية مدنية لبنانية".


اضاف: "وقد أتى الاستهداف على الطاقم الكامل العامل في المركز من أطباء ومسعفين وممرضين، فلم ينج سوى عامل صحي واحد أُصيب بجروح خطرة، فيما استشهد 12 آخرون، ولا يزال البحث مستمراً عن 4 مفقودين.إن الحصيلة الإجمالية للشهداء المسعفين منذ 2 آذار حتى اليوم، البالغة  26 شهيدا و51 جريحا، تشكل أبلغ دليل على الممارسات العنيفة للعدو التي تشكل مسلسلا مستمرا منذ جولة الحرب السابقة، وهو مسلسل أكثر عنفا وشمولية من خلال  توسيع مروحة استهدافاته لتطال الصليب الأحمر اللبناني للمرة الأولى منذ تشرين الأول 2023". 


تابع: "وبالتالي فإن ادعاء الجيش الاسرائيلي بأن سيارات الإسعاف تُستخدم لأغراض عسكرية ليس الا تبريراً للجرائم التي يرتكبها هذا الجيش بحق الإنسانية، ضارباً عرض الحائط بكل القوانين الدولية والإنسانية واتفاقيات جنيف التي تنص على "وجوب حماية واحترام العاملين في الخدمات الطبية المكلّفين بالبحث عن الجرحى والمرضى ومعالجتها" ، كما "حماية الوحدات والمنشآت الطبية وعدم استهدافها".
Advertisement
