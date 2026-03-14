هدوء نسبي في الضاحية… فهل يسبق ما هو أخطر؟

سادت أجواء هادئة في الضاحية الجنوبية لبيروت ليل امس وقبل ظهر اليوم خلافاا لما شهدته المنطقة في الأيام الماضية.



هذا الهدوء المفاجئ أثار تساؤلات في أوساط المتابعين: هل هي مجرد ليلة عابرة، أم أنه هدوء يسبق تطورات ميدانية قد تحمل مفاجآت؟



وفي ظل التصعيد الذي شهدته الفترة الأخيرة، تبقى الأنظار مترقبة لما قد تحمله الساعات المقبلة.

