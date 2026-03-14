بلدية صيدا عرضت مع UNICEF و UNHCR لسبل تأمين الاحتياجات الأساسية لمراكز الإيواء

عقد رئيس بلدية مصطفى حجازي، اجتماعاً تنسيقياً في مكتبه بالقصر البلدي مع ممثلي منظمة للطفولة اليونيسف UNICEF والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR، في إطار حشد الدعم الدولي لمواجهة تداعيات أزمة النزوح القائمة.

حضر الاجتماع البلدي إيمان بطاح، يوسف طعمة، هشام حشيشو، مصطفى البزري، أحمد شعيب، رئيس بلدية صيدا السابق الدكتور حازم بديع ومديرة غرفة إدارة مخاطر والأزمات في البلدية وفاء شعيب.

تمركز حول الوضع الإنساني الضاغط في صيدا، حيث عرضت البلدية معطياتها حول حاجات مراكز الإيواء الـ 24 المعتمدة في المدينة، اضافة الى اعداد خارج هذه المراكز، مع التركيز على النقص الحاد في بعض القطاعات الحيوية. كما ركز الاجتماع على الأولويات الإغاثية والاحتياجات الأساسية التي تقع ضمن اختصاص المنظمتين، لاسيما تأمين المياه الصالحة للشرب، خدمات الصرف الصحي، ومستلزمات النظافة الشخصية (Hygiene Kits)، بالإضافة إلى دعم الأطفال والنساء في مراكز الإيواء. كما ناقش المجتمعون السبل اللوجستية التي تمكّن المنظمتين من المساهمة الفورية والفعالة في سد الثغرات القائمة، بما يضمن استمرارية الخدمات الأساسية داخل المراكز.

وأكد حجازي خلال اللقاء أن "بلدية صيدا تضع كل إمكاناتها في خدمة أهلنا النازحين، لكن حجم الأزمة يتطلب تدخلاً مباشراً وقوياً من المنظمات الدولية مثل اليونيسف، بخاصة في ظل بلوغ المدينة طاقتها الاستيعابية القصوى"، مشيرا إلى أن "التنسيق مع المنظمات الدولية هو حجر الزاوية في خطة الطوارئ التي تتبعها البلدية لضمان كرامة وسلامة الضيوف".

من جهتهم، أبدى ممثلو منظمة "اليونيسف" ومفوضية اللاجئين تفهمهم العميق لحجم التحديات في صيدا، مؤكدين " المنظمة بالتعاون مع البلدية وغرفة إدارة الكوارث لتقديم الدعم المطلوب وفق الأولويات التي تم رصدها ميدانياً".