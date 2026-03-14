بالأرقام.. كم بلغ عدد النازحين والشهداء منذ بدء الحرب؟

أصدرت وحدة في رئاسة ، تقريرها اليومي حول أعداد والشهداء والجرحى.

- مراكز الإيواء التي تمّ فتحها: 619



- إجمالي عدد النازحين المسجلين ذاتيًّا: 831,882



- العدد الإجمالي للنازحين في مراكز الإيواء: 132,419



- العدد الإجمالي للعائلات النازحة في مراكز الإيواء: 33,902



- الأعمال العدائيّة: 1,928



- الخسائر البشريّة/ الإصابات (التعداد اليومي):



1- : 53



2- الجرحى: 76





- الخسائر البشريّة/ الإصابات (التعداد التراكمي):



- الشهداء: 826



- الجرحى: 2,009