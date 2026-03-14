تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

هل يؤثر الطقس على ضربات إسرائيل في لبنان؟

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
14-03-2026 | 14:48
A-
A+
هل يؤثر الطقس على ضربات إسرائيل في لبنان؟
هل يؤثر الطقس على ضربات إسرائيل في لبنان؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
في ظل التصعيد العسكري الإسرائيلي المستمر على لبنان، برز في الساعات الأخيرة عامل ميداني إضافي تمثل في تبدل الأحوال الجوية، مع تحوّل الطقس إلى غائم وممطر وازدياد كثافة الضباب في عدد من المناطق، لا سيما الجبلية والحدودية. وهذا التطور يطرح تساؤلات حول مدى تأثير الظروف الجوية على سير العمليات العسكرية، سواء من ناحية الرصد والاستهداف أو من حيث حركة الوحدات والآليات على الأرض.
 
مصدر عسكري قال لـ"لبنان24" إن الطقس السيئ يترك أثراً مباشراً على جزء من العمليات الميدانية، ولا سيما تلك التي ترتبط بالرؤية البصرية والاستطلاع القريب وحركة المسيّرات الصغيرة، مشيراً إلى أن الضباب الكثيف والأمطار يحدّان من القدرة على الرصد الواضح لبعض الأهداف المتحركة، كما يفرضان تعقيدات إضافية على مراقبة المناطق المفتوحة والمرتفعات.
 
وأوضح المصدر أن هذا التأثير لا يعني تعطيل العمليات العسكرية الإسرائيلية أو شل قدراتها، بل يؤدي في بعض الأحيان إلى إبطاء بعض المهام أو دفعها إلى الاعتماد بشكل أكبر على الوسائل التكنولوجية المتطورة، بدل الاكتفاء بالمراقبة البصرية التقليدية. ولفت إلى أن إسرائيل تمتلك منظومات رصد واستهداف متقدمة، تشمل تقنيات لا تتأثر بالكامل بالعوامل الجوية، وهو ما يخفف من أثر الطقس على قدرتها الهجومية.
 
وبحسب المصدر نفسه، فإن الطقس قد يمنح في بعض الحالات هامشاً ميدانياً محدوداً للقوى الموجودة على الأرض، سواء من حيث الحركة أو إعادة التموضع أو تقليص فرص الرصد المباشر، إلا أن هذا الهامش يبقى تكتيكياً وموضعياً، ولا يرقى إلى مستوى إحداث تحول استراتيجي في مسار العمليات. وأضاف أن التفوق التكنولوجي، وتوافر المعلومات المسبقة، والاعتماد على الإحداثيات الدقيقة، كلها عناصر تجعل تأثير الأمطار والضباب نسبياً لا حاسماً.
 
بالتالي، تبدل الطقس في لبنان يفرض تعديلات ميدانية على آليات العمل العسكري، لكنه لا يلغي فعالية القدرات الإسرائيلية المتقدمة، بل يحدّ فقط من بعض أدواتها المباشرة، خصوصاً تلك المرتبطة بالرؤية والاستطلاع البصري. لذلك، يبقى تأثير الطقس قائماً، لكن ضمن حدود تكتيكية، لا تصل إلى حد تغيير مسار المواجهة.
المصدر: خاص لبنان24
لبنان

خاص

رادار لبنان24

الإسرائيلية

الإسرائيلي

الاستطلاع

لبنان24

بالمر

تيجي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
18:01 | 2026-03-14
Lebanon24
17:57 | 2026-03-14
Lebanon24
17:54 | 2026-03-14
Lebanon24
17:40 | 2026-03-14
Lebanon24
17:35 | 2026-03-14
Lebanon24
17:33 | 2026-03-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24