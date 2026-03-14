مجزرة في ميفدون.. استشهاد 4 أشخاص بغارة إسرائيلية

ارتكب العدو الاسرائيلي، مساء اليوم، مجزرة في بلدة ميفدون استشهد خلالها 4 مواطنين من آل صولي من بلدة ، وذلك عندما شنت الطائرات غارة على منزل كانوا يسكنون فيه، بعدما غادروا بلدتهم الطيبة الى ميفدون.

وذكرت المعلومات أن الغارة أسفرت عن استشهاد شاب من آل صولي وشقيقه وزوجته وولديهما.





وعملت فرق الدفاع المدني وفرق الاسعاف من بيت الطلبة واسعاف وكشافة الرسالة الاسلامية والصليب والهيئة الصحية الاسلامية على نقل الجثامين الى مستشفيي النجدة الشعبية ونبيه الحكومي في النبطية.