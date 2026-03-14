تدمير دبابة وإسقاط محلقة مسلحة.. عمليات لـحزب الله وهذه تفاصيلها

أعلن " "، مساء السبت، تنفيذ سلسلة عمليات ضد أهداف إسرائيلية.

وذكر "الحزب" أنه استهدف بالصواريخ مستوطنات أدميت، حانينا، شلومي، ليمان، فيما قصف أيضاً تجمعاً لآليات وجنود العدو في مشروع في بقذائف المدفعيّة.

كذلك، استهدف "حزب الله" تجمعاً لجنود جيش العدو الإسرائيلي عند تلة الخزان في بلدة عند الحدود بصليةٍ صاروخيّة، فيما قصف أيضاً تجمعاً آخر للجيش الإسرائيلي شمال عقبة رب ثلاثين عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بصليةٍ صاروخيّة.

أيضاً، أعلنَ "حزب الله" تدمير دبابة إسرائيلية حاولت التقدم باتجاه المدخل الشرقي لبلدة الطيبة عند الحدود اللبنانية الفلسطينية.

"الحزب" تحدث أيضاً عن إسقاط محلقة مسلحة تابعة لجيش العدو الإسرائيلي فوق بلدة الشرقيّة جنوب .