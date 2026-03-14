تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

هذا هو قرار أميركا بشأن لبنان.. تقريرٌ يجيب

ترجمة "لبنان 24"

|
Lebanon 24
14-03-2026 | 16:18
A-
A+
هذا هو قرار أميركا بشأن لبنان.. تقريرٌ يجيب
هذا هو قرار أميركا بشأن لبنان.. تقريرٌ يجيب photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
نشرت صحيفة "ذا ناشيونال" تقريراً جديداً تحدثت فيه عن عقبات كبيرة تواجه مساعي لبنان لنزع سلاح "حزب الله".

التقرير الذي ترجمهُ "لبنان24" يقول إنَّ لبنان تعهد بوضع كل الأسلحة تحت سيطرة الدولة وتفكيك الترسانة العسكرية لـ"حزب الله"، لكن الانقسامات السياسية والضربات الإسرائيلية والمخاوف من الاضطرابات الداخلية تعقد هذه الجهود مع تزايد الضغط الدولي.

وأعادَ التقرير التذكير بتصريح مندوب لبنان في الأمم المتحدة أحمد عرفة، هذا الأسبوع، إذ قال إنّ "بيروت لن تقبل بالعودة إلى الماضي"، في إشارة إلى عقود عملت فيها الجماعات المسلحة بشكلٍ مُستقل عن الدولة.
وأكمل: "لطالما كان حزب الله أقوى جماعة مسلحة وحركة سياسية في البلاد، حيث يمتلك ترسانة تتجاوز بكثير ترسانة الدولة، ويتمتع بنفوذ عميق في المؤسسات الحكومية والأجهزة الأمنية وأجزاء كبيرة من المجتمع الشيعي".

وتابع: "تزايدت الدعوات الموجهة للجيش اللبناني لفرض سيطرته على كل الأسلحة على الصعيدين المحلي والدولي، مع استمرار تصاعد الحرب الإسرائيلية مع حزب الله، وضغط الحكومات الغربية على بيروت لإعادة فرض سيطرة الدولة على الأمن"، وأكمل: "لقد أصدرت الحكومة اللبنانية بياناً مهما في الثاني من آذار، حظرت فيه الأنشطة العسكرية لحزب الله بعد أن شن الحزب هجمات على إسرائيل عقب اغتيال المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي".

وأضاف: "تحت ضغط من الولايات المتحدة وإسرائيل، اتخذت السلطات اللبنانية بالفعل خطوة غير مسبوقة في آب من خلال إصدار تعليمات للجيش بتوسيع نطاق سلطته في كل أنحاء البلاد وتفكيك الأسلحة التي بحوزة جهات فاعلة غير حكومية، بما في ذلك حزب الله والفصائل الفلسطينية المسلحة".

وفي السياق، قال كريم بيطار، المحاضر في دراسات الشرق الأوسط في معهد العلوم السياسية بباريس، إن هذه الخطوة تمثل المرة الأولى منذ عام 1969 التي تحاول فيها الدولة اللبنانية فرض مثل هذه السيطرة الشاملة على الأسلحة.

وفي ذلك العام، سمح اتفاق القاهرة للجماعات الفلسطينية المسلحة بالعمل عسكرياً انطلاقاً من الأراضي اللبنانية، وهو سابقة أدت إلى تآكل سلطة الدولة وساعدت في ترسيخ وجود الفصائل المسلحة الخارجة عن سيطرة الحكومة. وبعد انتهاء الحرب الأهلية اللبنانية عام 1990، طُلب من الميليشيات نزع سلاحها، لكن "حزب الله" استُثني لأنه كان يقاتل الاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان في ذلك الوقت.

بدورها، قالت حنين غدار، الخبيرة في السياسة الشيعية في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأوسط، لصحيفة " ذا ناشيونال " إنَّ السلطات اللبنانية لا تريد مواجهة حزب الله لأنها "ببساطة غير واثقة من أن هذا سينتهي بالقضاء على حزب الله" .

وأضافت: "بالنسبة للقوات المسلحة اللبنانية والقيادة السياسية، فإنَّ مواجهة حزب الله تعني أيضاً مواجهة مع الحرس الثوري الإيراني، وهذا ما يخيفهم".

ورداً على سؤال عن حجم الضغط الذي تمارسه واشنطن على السلطات اللبنانية، قالت السيدة غدار إن الولايات المتحدة تعطي الأولوية حالياً لمواجهتها مع إيران، وقالت: "تركز الولايات المتحدة على إيران، وقد أعطت الإسرائيليين الضوء الأخضر، بشكل أساسي، لفعل ما يلزم. لقد تنازلت إدارة ترامب عن لبنان لصالح الإسرائيليين. وبعد الحرب، ربما عندما تحقق إسرائيل أهدافها العسكرية في لبنان، سيتعاظم دور الولايات المتحدة".

وذكرت أن "حملة إسرائيل ضدّ حزب الله قد تستمر حتى لو انتهى القتال الإقليمي الأوسع نطاقاً"، وتابعت: "حتى لو أنهى الرئيس دونالد ترامب الحرب في إيران قريباً، فهذا لا يعني أن الإسرائيليين سيوقفون حربهم على حزب الله".

واستكمل: "لقد حصلت إسرائيل على الضوء الأخضر للقيام بذلك. في الواقع، حصلت تل أبيب على الضوء الأخضر في بداية العام، لكن ترامب طلب منهم الانتظار حتى يتمكنوا من تنفيذ عملية مشتركة".

وختمت: "لكن بعد ذلك قيل لهم إن بإمكانهم فعل ما يشاؤون، وقد تم تهميش لبنان بالكامل من قبل الولايات المتحدة لصالح إسرائيل".
المصدر: ترجمة "لبنان 24"
لبنان

خاص

صحافة أجنبية

الولايات المتحدة

الأمم المتحدة

دونالد ترامب

الشرق الأوسط

الإسرائيلية

الإسرائيلي

الدولة على

اللبنانية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24