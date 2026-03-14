هذا هو قرار أميركا بشأن لبنان.. تقريرٌ يجيب

نشرت صحيفة "ذا ناشيونال" تقريراً جديداً تحدثت فيه عن عقبات كبيرة تواجه مساعي لنزع سلاح " ".



التقرير الذي ترجمهُ "لبنان24" يقول إنَّ لبنان تعهد بوضع كل الأسلحة تحت سيطرة الدولة وتفكيك الترسانة العسكرية لـ"حزب الله"، لكن الانقسامات السياسية والضربات والمخاوف من الاضطرابات الداخلية تعقد هذه الجهود مع تزايد الضغط الدولي.



وأعادَ التقرير التذكير بتصريح مندوب لبنان في أحمد عرفة، هذا الأسبوع، إذ قال إنّ " لن تقبل بالعودة إلى الماضي"، في إشارة إلى عقود عملت فيها الجماعات المسلحة بشكلٍ مُستقل عن الدولة.

وأكمل: "لطالما كان حزب الله أقوى جماعة مسلحة وحركة سياسية في البلاد، حيث يمتلك ترسانة تتجاوز بكثير ترسانة الدولة، ويتمتع بنفوذ عميق في المؤسسات الحكومية والأجهزة الأمنية وأجزاء كبيرة من المجتمع الشيعي".



وتابع: "تزايدت الدعوات الموجهة للجيش اللبناني لفرض سيطرته على كل الأسلحة على الصعيدين المحلي والدولي، مع استمرار تصاعد الحرب الإسرائيلية مع حزب الله، وضغط الحكومات الغربية على بيروت لإعادة فرض سيطرة الأمن"، وأكمل: "لقد أصدرت الحكومة بياناً مهما في الثاني من آذار، حظرت فيه الأنشطة العسكرية لحزب الله بعد أن شن الحزب هجمات على عقب اغتيال المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي".



وأضاف: "تحت ضغط من وإسرائيل، اتخذت السلطات اللبنانية بالفعل خطوة غير مسبوقة في آب من خلال إصدار تعليمات للجيش بتوسيع نطاق سلطته في كل أنحاء البلاد وتفكيك الأسلحة التي بحوزة جهات فاعلة غير حكومية، بما في ذلك حزب الله والفصائل الفلسطينية المسلحة".



وفي السياق، قال كريم بيطار، المحاضر في دراسات في معهد العلوم السياسية بباريس، إن هذه الخطوة تمثل المرة الأولى منذ عام 1969 التي تحاول فيها الدولة اللبنانية فرض مثل هذه السيطرة الشاملة على الأسلحة.



وفي ذلك العام، سمح اتفاق القاهرة للجماعات الفلسطينية المسلحة بالعمل عسكرياً انطلاقاً من الأراضي اللبنانية، وهو سابقة أدت إلى تآكل سلطة الدولة وساعدت في ترسيخ وجود الفصائل المسلحة الخارجة عن سيطرة الحكومة. وبعد انتهاء الحرب الأهلية اللبنانية عام 1990، طُلب من الميليشيات نزع سلاحها، لكن "حزب الله" استُثني لأنه كان يقاتل الاحتلال لجنوب لبنان في ذلك الوقت.



بدورها، قالت حنين غدار، الخبيرة في السياسة الشيعية في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأوسط، لصحيفة " ذا ناشيونال " إنَّ السلطات اللبنانية لا تريد مواجهة حزب الله لأنها "ببساطة غير واثقة من أن هذا سينتهي بالقضاء على حزب الله" .



وأضافت: "بالنسبة للقوات المسلحة اللبنانية والقيادة السياسية، فإنَّ مواجهة حزب الله تعني أيضاً مواجهة مع الحرس الثوري الإيراني، وهذا ما يخيفهم".



ورداً على سؤال عن حجم الضغط الذي تمارسه واشنطن على السلطات اللبنانية، قالت السيدة غدار إن الولايات المتحدة تعطي الأولوية حالياً لمواجهتها مع ، وقالت: "تركز الولايات المتحدة على إيران، وقد أعطت الإسرائيليين الضوء الأخضر، بشكل أساسي، لفعل ما يلزم. لقد تنازلت إدارة ترامب عن لبنان لصالح الإسرائيليين. وبعد الحرب، ربما عندما تحقق إسرائيل أهدافها العسكرية في لبنان، سيتعاظم دور الولايات المتحدة".



وذكرت أن "حملة إسرائيل ضدّ حزب الله قد تستمر حتى لو انتهى القتال الإقليمي الأوسع نطاقاً"، وتابعت: "حتى لو أنهى الرئيس الحرب في إيران قريباً، فهذا لا يعني أن الإسرائيليين سيوقفون حربهم على حزب الله".



واستكمل: "لقد حصلت إسرائيل على الضوء الأخضر للقيام بذلك. في الواقع، حصلت تل أبيب على الضوء الأخضر في بداية العام، لكن ترامب طلب منهم الانتظار حتى يتمكنوا من تنفيذ عملية مشتركة".



وختمت: "لكن بعد ذلك قيل لهم إن بإمكانهم فعل ما يشاؤون، وقد تم تهميش لبنان بالكامل من قبل الولايات المتحدة لصالح إسرائيل".

