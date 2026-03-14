تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
Advertisement
هذا هو قرار أميركا بشأن لبنان.. تقريرٌ يجيب
ترجمة "لبنان 24"
|
Lebanon 24
14-03-2026
|
16:18
نشرت صحيفة "ذا ناشيونال" تقريراً جديداً تحدثت فيه عن عقبات كبيرة تواجه مساعي
لبنان
لنزع سلاح "
حزب الله
".
التقرير الذي ترجمهُ
"لبنان24"
يقول إنَّ لبنان تعهد بوضع كل الأسلحة تحت سيطرة الدولة وتفكيك الترسانة العسكرية لـ"حزب الله"، لكن الانقسامات السياسية والضربات
الإسرائيلية
والمخاوف من الاضطرابات الداخلية تعقد هذه الجهود مع تزايد الضغط الدولي.
وأعادَ التقرير التذكير بتصريح مندوب لبنان في
الأمم المتحدة
أحمد عرفة، هذا الأسبوع، إذ قال إنّ "
بيروت
لن تقبل بالعودة إلى الماضي"، في إشارة إلى عقود عملت فيها الجماعات المسلحة بشكلٍ مُستقل عن الدولة.
وأكمل: "لطالما كان حزب الله أقوى جماعة مسلحة وحركة سياسية في البلاد، حيث يمتلك ترسانة تتجاوز بكثير ترسانة الدولة، ويتمتع بنفوذ عميق في المؤسسات الحكومية والأجهزة الأمنية وأجزاء كبيرة من المجتمع الشيعي".
وتابع: "تزايدت الدعوات الموجهة للجيش اللبناني لفرض سيطرته على كل الأسلحة على الصعيدين المحلي والدولي، مع استمرار تصاعد الحرب الإسرائيلية مع حزب الله، وضغط الحكومات الغربية على بيروت لإعادة فرض سيطرة
الدولة على
الأمن"، وأكمل: "لقد أصدرت الحكومة
اللبنانية
بياناً مهما في الثاني من آذار، حظرت فيه الأنشطة العسكرية لحزب الله بعد أن شن الحزب هجمات على
إسرائيل
عقب اغتيال المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي".
وأضاف: "تحت ضغط من
الولايات المتحدة
وإسرائيل، اتخذت السلطات اللبنانية بالفعل خطوة غير مسبوقة في آب من خلال إصدار تعليمات للجيش بتوسيع نطاق سلطته في كل أنحاء البلاد وتفكيك الأسلحة التي بحوزة جهات فاعلة غير حكومية، بما في ذلك حزب الله والفصائل الفلسطينية المسلحة".
وفي السياق، قال كريم بيطار، المحاضر في دراسات
الشرق الأوسط
في معهد العلوم السياسية بباريس، إن هذه الخطوة تمثل المرة الأولى منذ عام 1969 التي تحاول فيها الدولة اللبنانية فرض مثل هذه السيطرة الشاملة على الأسلحة.
وفي ذلك العام، سمح اتفاق القاهرة للجماعات الفلسطينية المسلحة بالعمل عسكرياً انطلاقاً من الأراضي اللبنانية، وهو سابقة أدت إلى تآكل سلطة الدولة وساعدت في ترسيخ وجود الفصائل المسلحة الخارجة عن سيطرة الحكومة. وبعد انتهاء الحرب الأهلية اللبنانية عام 1990، طُلب من الميليشيات نزع سلاحها، لكن "حزب الله" استُثني لأنه كان يقاتل الاحتلال
الإسرائيلي
لجنوب لبنان في ذلك الوقت.
بدورها، قالت حنين غدار، الخبيرة في السياسة الشيعية في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأوسط، لصحيفة " ذا ناشيونال " إنَّ السلطات اللبنانية لا تريد مواجهة حزب الله لأنها "ببساطة غير واثقة من أن هذا سينتهي بالقضاء على حزب الله" .
وأضافت: "بالنسبة للقوات المسلحة اللبنانية والقيادة السياسية، فإنَّ مواجهة حزب الله تعني أيضاً مواجهة مع الحرس الثوري الإيراني، وهذا ما يخيفهم".
ورداً على سؤال عن حجم الضغط الذي تمارسه واشنطن على السلطات اللبنانية، قالت السيدة غدار إن الولايات المتحدة تعطي الأولوية حالياً لمواجهتها مع
إيران
، وقالت: "تركز الولايات المتحدة على إيران، وقد أعطت الإسرائيليين الضوء الأخضر، بشكل أساسي، لفعل ما يلزم. لقد تنازلت إدارة ترامب عن لبنان لصالح الإسرائيليين. وبعد الحرب، ربما عندما تحقق إسرائيل أهدافها العسكرية في لبنان، سيتعاظم دور الولايات المتحدة".
وذكرت أن "حملة إسرائيل ضدّ حزب الله قد تستمر حتى لو انتهى القتال الإقليمي الأوسع نطاقاً"، وتابعت: "حتى لو أنهى الرئيس
دونالد ترامب
الحرب في إيران قريباً، فهذا لا يعني أن الإسرائيليين سيوقفون حربهم على حزب الله".
واستكمل: "لقد حصلت إسرائيل على الضوء الأخضر للقيام بذلك. في الواقع، حصلت تل أبيب على الضوء الأخضر في بداية العام، لكن ترامب طلب منهم الانتظار حتى يتمكنوا من تنفيذ عملية مشتركة".
وختمت: "لكن بعد ذلك قيل لهم إن بإمكانهم فعل ما يشاؤون، وقد تم تهميش لبنان بالكامل من قبل الولايات المتحدة لصالح إسرائيل".
Advertisement
المصدر: ترجمة "لبنان 24"
تقرير أميركي: اتفاقية التجارة بين أميركا وتايوان تترك تساؤلات كبيرة دون إجابة
Lebanon 24
تقرير أميركي: اتفاقية التجارة بين أميركا وتايوان تترك تساؤلات كبيرة دون إجابة
15/03/2026 04:05:18
15/03/2026 04:05:18
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن اليمن.. هذا ما قررته أميركا
Lebanon 24
بشأن اليمن.. هذا ما قررته أميركا
15/03/2026 04:05:18
15/03/2026 04:05:18
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا يجري بين "أمل" و "حزب الله"؟ تقريرٌ أميركي يجيب
Lebanon 24
ماذا يجري بين "أمل" و "حزب الله"؟ تقريرٌ أميركي يجيب
15/03/2026 04:05:18
15/03/2026 04:05:18
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا بين ترامب والعملات المشفرة؟ تقريرٌ يجيب
Lebanon 24
ماذا بين ترامب والعملات المشفرة؟ تقريرٌ يجيب
15/03/2026 04:05:18
15/03/2026 04:05:18
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
عمليات جديدة لـ"حزب الله".. اشتباكات واستهدافات بـ"الصواريخ"
Lebanon 24
عمليات جديدة لـ"حزب الله".. اشتباكات واستهدافات بـ"الصواريخ"
18:01 | 2026-03-14
14/03/2026 06:01:32
Lebanon 24
Lebanon 24
مقدمات النشرات المسائيّة
Lebanon 24
مقدمات النشرات المسائيّة
17:57 | 2026-03-14
14/03/2026 05:57:31
Lebanon 24
Lebanon 24
عن "دخول الجيش إلى الضاحية".. إقرأوا ما قاله تقرير أميركي
Lebanon 24
عن "دخول الجيش إلى الضاحية".. إقرأوا ما قاله تقرير أميركي
17:54 | 2026-03-14
14/03/2026 05:54:24
Lebanon 24
Lebanon 24
"دولارات جديدة" في لبنان
Lebanon 24
"دولارات جديدة" في لبنان
17:40 | 2026-03-14
14/03/2026 05:40:43
Lebanon 24
Lebanon 24
اتصالات "تهديد" يتلقاها مواطنون.. وهمية وهذا ما يجب فعله
Lebanon 24
اتصالات "تهديد" يتلقاها مواطنون.. وهمية وهذا ما يجب فعله
17:35 | 2026-03-14
14/03/2026 05:35:15
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
أقفلوا هواتفهم.. مسؤولون قد "يغادرون لبنان"
Lebanon 24
أقفلوا هواتفهم.. مسؤولون قد "يغادرون لبنان"
08:36 | 2026-03-14
14/03/2026 08:36:56
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما اكتشفته إسرائيل في لبنان
Lebanon 24
هذا ما اكتشفته إسرائيل في لبنان
03:00 | 2026-03-14
14/03/2026 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
غياب نتنياهو عن اجتماع أمني رفيع!
Lebanon 24
غياب نتنياهو عن اجتماع أمني رفيع!
14:52 | 2026-03-14
14/03/2026 02:52:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لا تصرفوا دولاراتكم عشوائيا.. نصائح اقتصادية للبنانيين في وقت الأزمات
Lebanon 24
لا تصرفوا دولاراتكم عشوائيا.. نصائح اقتصادية للبنانيين في وقت الأزمات
03:30 | 2026-03-14
14/03/2026 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل آخر مقترح لوقف "حرب لبنان".. قناة إسرائيلية تكشفه
Lebanon 24
تفاصيل آخر مقترح لوقف "حرب لبنان".. قناة إسرائيلية تكشفه
14:18 | 2026-03-14
14/03/2026 02:18:43
Lebanon 24
Lebanon 24
أيضاً في لبنان
18:01 | 2026-03-14
عمليات جديدة لـ"حزب الله".. اشتباكات واستهدافات بـ"الصواريخ"
17:57 | 2026-03-14
مقدمات النشرات المسائيّة
17:54 | 2026-03-14
عن "دخول الجيش إلى الضاحية".. إقرأوا ما قاله تقرير أميركي
17:40 | 2026-03-14
"دولارات جديدة" في لبنان
17:35 | 2026-03-14
اتصالات "تهديد" يتلقاها مواطنون.. وهمية وهذا ما يجب فعله
17:33 | 2026-03-14
غارات جديدة وسقوط شهداء.. ليلة نارية شهدها الجنوب
رزان جمال تقع ضحية رامز جلال وهكذا ردت على طلبه بالزواج منها (فيديو)
Lebanon 24
رزان جمال تقع ضحية رامز جلال وهكذا ردت على طلبه بالزواج منها (فيديو)
05:15 | 2026-03-12
15/03/2026 04:05:18
Lebanon 24
Lebanon 24
استهداف سيارة في الرملة البيضا.. وسقوط عدد من الشهداء
Lebanon 24
استهداف سيارة في الرملة البيضا.. وسقوط عدد من الشهداء
19:36 | 2026-03-11
15/03/2026 04:05:18
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة شهيرة تكشف: فقدت 60 كيلو من وزني (فيديو)
Lebanon 24
فنانة شهيرة تكشف: فقدت 60 كيلو من وزني (فيديو)
05:51 | 2026-03-09
15/03/2026 04:05:18
Lebanon 24
Lebanon 24
