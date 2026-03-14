اتصالات "تهديد" يتلقاها مواطنون.. وهمية وهذا ما يجب فعله

تزايدت في الآونة الأخيرة الاتصالات الوهمية التي تُنذر المواطنين بضرورة إخلاء منازلهم والمباني التي يقطنون فيها، ما يُثير حالة من الهلع والبلبلة.



وقالت مصادر أمنية لـ" " إنه في اليومين الماضيين، تزايدت البلاغات حول تلك الإتصالات المشبوهة التي تثير البلبلة، مشيرة إلى أنّ هناك جهات تقف وراء هذه الاتصالات والعملُ جارٍ على تعقبها.



وتحدثت المصادر عن أنّ بعض الاتصالات يفيدُ بضرورة إخلاء مناطقهم الأساسية التي نزحوا منها، في حين أن هناك اتصالات تُبلغ بأن المناطق التي تم النزوح إليها باتت مُهدّدة.



وتوصي المصادر بضرورة إبلاغ القوى الأمنية فوراً بشأن أي اتصال، خصوصاً أنّ الأمر هذا بات يتكرّر باستمرار.

Advertisement