عمليات جديدة لـحزب الله.. اشتباكات واستهدافات بـالصواريخ

أعلن " "، مساء السبت، أنه استهدف تجمعاً لجنود العدو في خلة المحافر في بلدة على الحدود اللبنانيّة الفلسطينيّة بصلية صاروخية.



كذلك، أفاد "حزب الله" عن وقوع اشتباكات مباشرة مع قوّات جيش العدوّ الإسرائيليّ في بالأسلحة الخفيفة والمتوسّطة والقذائف الصاروخيّة.



أيضاً، استهدف "الحزب" تجمعاً لجنود جيش العدو الإسرائيلي عند تلة الخزان في بلدة العديسة عند الحدود بصليةٍ صاروخيّة، فيما قصف مستوطنة ديشون أيضاً بالإضافة إلى تجمع للجيش الإسرائيلي عند على الحدود اللبنانية - الفلسطينية في بلدة كفركلا.