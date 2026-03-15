تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

خط أحمر أميركي يحمي المطار ومنشآت الدولة "حتى الآن"

Lebanon 24
15-03-2026 | 00:24
A-
A+
خط أحمر أميركي يحمي المطار ومنشآت الدولة حتى الآن
خط أحمر أميركي يحمي المطار ومنشآت الدولة حتى الآن photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كتبت دوللي بشعلاني في" الديار": بين التهديد "الإسرائيلي" والخط الأحمر الأميركي، يقف مطار بيروت وبقية المرافق الحيوية على حافة الإستهداف المباشر.. في الحروب الحديثة، غالباً ما تكون المطارات والمرافئ ومحطات الطاقة أولى الأهداف العسكرية، لأنّها شرايين الدولة ووسائل استمرارها إقتصادياً ولوجستياً.
 
ورغم اتساع الغارات "الإسرائيلية" منذ اندلاع الجولة الأخيرة في آذار الجاري، لا تزال هذه المنشآت الحيوية خارج بنك الأهداف المباشر، ما يثير تساؤلات حول مدى ثبات الخط الأحمر الأميركي، وإلى متى ستبقى واشنطن الضمانة الفعلية لحمايتها؟! تقف بيروت على مشارف لحظة حاسمة. تقول مصادر سياسية مطلعة، وقبل الإعتداءات الأخيرة، أرسلت "إسرائيل" إشارات مفادها أنّ مطار بيروت ليس ضمن بنك أهدافها العسكرية.
 
لكنّ هذا لم يكن التزاماً دائماً. ومع تصاعد العمليات، بدأت المؤشرات تدلّ على إمكانية إعادة النظر بالقيود على استهداف البنى التحتية للدولة في حال لم تُنفّذ الحكومة القرارات التي اتخذتها أخيراً، وتحوّلت المواجهة إلى حرب شاملة..
 
وتجد المصادر المطلعة بأنّ "إسرائيل" تحاول حالياً أن تعتمد على استراتيجية الضغط على الدولة، من خلال تهديدها بضرب المطار والمنشآت المدنية، كما حدث جزئياً في حرب العام 2006، من خلال ضرب الجسور والمطار ومحطة الكهرباء، لتقليص قدرة الدولة على الصمود.
 
وهذا ما يفسّر التهديدات "الإسرائيلية" المتكرّرة بتحويل لبنان إلى غزّة. فرغم القيود الأميركية، لم تخفِ "إسرائيل" نيّتها توسيع الحرب. والتقديرات العسكرية فيها تتحدّث عن بنك أهداف ضخم يشمل بنى تحتية مدنية يمكن استهدافها في حال اندلاع حرب شاملة.
 
غير أنّ واشنطن، بحسب ما تنقل المصادر، لا تزال حتى الآن تُمارس ضغوطاً واضحة على "إسرائيل" لمنع تدمير شامل للبنية التحتية، وذلك انطلاقاً من أنّ هدفها الأساسي ليس تدمير الدولة اللبنانية، إنّما "التخلّص من سلاح حزب الله". أمّا الأسباب التي تجعل واشنطن حتى الساعة تتمسّك بما يُعرف بالخط الأميركي غير المُعلن، فتفنّدها المصادر المطلعة بالآتي:
 
1. خطر انهيار الدولة اللبنانية.
2. إحتمال توسّع الحرب إقليمياً.
3. تداعيات الهجرة نحو أوروبا.
 
ولكن إلى متى يصمد هذا الخط في ظلّ عدم ثبات الموقف الأميركي؟ برأي المصادر، هناك ثلاثة سيناريوهات قد تدفع واشنطن إلى تخفيف قيودها على "إسرائيل"، والخط الأحمر قد يسقط في حال: توسّع الحرب على ايران إلى مواجهة إقليمية مباشرة، أو إلى استهداف منشآت استراتيجية داخل "إسرائيل"، أو القيام باجتياح برّي واسع جنوب لبنان.
 
من هنا، تشير المصادر العليمة إلى أنّ واشنطن قد تواصل الضغط على "إسرائيل" ما دامت المواجهة محدودة، لكنّ حماية المنشآت الحيوية ستصبح أكثر هشاشة إذا تحوّلت الحرب إلى صدام شامل، أو إذا قرّرت "تلّ أبيب' استخدام التهديدات التكتيكية لكسر التوازن. فالحماية الأميركية الحالية ليست قوة ردع، بل حسابات استراتيجية قد تتغيّر حسب التحوّلات الميدانية والسياسية..  
الإسرائيلية

جنوب لبنان

الإسرائيلي

الدولة على

اللبنانية

حزب الله

إسرائيل

أوروبا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
04:02 | 2026-03-15
Lebanon24
04:01 | 2026-03-15
Lebanon24
04:00 | 2026-03-15
Lebanon24
03:45 | 2026-03-15
Lebanon24
03:41 | 2026-03-15
Lebanon24
03:37 | 2026-03-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24