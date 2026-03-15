|
17
o
بيروت
18
o
طرابلس
17
o
صور
16
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
14
o
النبطية
10
o
زحلة
10
o
بعلبك
4
o
بشري
13
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
لبنان
غوتيريش مختتماً زيارته للبنان: "القنوات الدبلوماسية" متاحة لوقف الحرب وعلى المجتمع الدولي مضاعفة جهوده
Lebanon 24
15-03-2026
|
00:04
A-
A+
photos
0
A+
A-
مضت
الأمم المتحدة
في حض الأطراف على الخيار التفاوضي فأكد
الأمين العام للأمم المتحدة
أنطونيو غوتيريش في مؤتمر صحافي عقده في ختام زيارته إلى
لبنان
أن "الشعب اللبناني لم يختر هذه الحرب بل جُرّ إليها"، معتبرًا "أن هناك خطرًا من أن يتحوّل
جنوب لبنان
إلى مكان غير مأهول بسبب الحرب".
وقال: "مناطق عدة في لبنان باتت مسرحًا للدمار ورسالتي لجميع الأطراف هي وقف الحرب واعتماد الدبلوماسية والحوار"، مؤكداً "أننا نبذُل كلّ ما في وسعنا لوقف إطلاق النار بشكلٍ فوريّ ونتواصل مع جميع الأطراف لإحضارهم الى طاولة المفاوضات". وشدد على "اننا سنواصل تقديم الدعم لتقوية القوات المسلحة
اللبنانية
ويجب تطبيق القرار 1701، مشيراً إلى انه يجب أن تسيطر
الدولة اللبنانية
على السلاح في جميع أراضي لبنان.
واكد أنه "على
حزب الله
احترام قرار الحكومة وقرارات
مجلس الأمن
وعلى
إسرائيل
احترام سيادة لبنان".
وقال: "نفعل ما في وسعنا حالياً للتوصل إلى خفض فوري للتصعيد ووقف الأعمال العدائية"، لافتاً إلى أن المنسقة الخاصة للبنان في الأمم المتحدة، جانين هينيس - بلاسخات، "تعمل... على التواصل مع جميع الأطراف على مدار الساعة لجلبهم إلى طاولة الحوار، فيما تبقى قوات حفظ السلام التابعة لــ(اليونيفيل)... في مواقعها".
وندّد غوتيريش بالهجمات على قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان ومواقعها، معتبراً أنها "أمر غير مقبول إطلاقاً، وينبغي أن يتوقف، ويشكّل خرقاً للقانون الدولي، وقد يعدّ (ذلك) جرائم حرب"، وذلك بعيد إصابة ثلاثة عناصر من الكتيبة الغانية في قوة "اليونيفيل"، بجروح جراء إطلاق نار، الأسبوع الماضي، في جنوب لبنان.
وانتقد غوتيريش كذلك أوامر الإخلاء التي يصدرها الجيش
الإسرائيلي
منذ بدء الحرب، في مناطق "تضم أعداداً كبيرة من الفئات السكانية الأكثر ضعفاً"، معتبراً أنها "لا توفر حماية كافية للمدنيين، وكل ما لا يوفّر قدراً كافياً من الحماية للمدنيين يُعدّ حتماً انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي".
مرقص: سلام أكّد الجهود الدبلوماسيّة لوقف الحرب وشكر الدول التي أرسلت مساعدات إغاثيّة
"تصعيد أكبر ضد لبنان".. "معاريف" الإسرائيلية تكشف
الموت في الغارة الثانية".. ما هو تكتيك "Double Tap" الذي يغدر بالمسعفين في لبنان؟
إسرائيل "المُستفيد الأول".. هل يجرؤ أحد على "تقسيم الجيش"؟
في لبنان.. هذا ما شهده مستخدمو "واتسآب"
صباح اليوم.. غارات وقصف مدفعي على الجنوب
أقفلوا هواتفهم.. مسؤولون قد "يغادرون لبنان"
