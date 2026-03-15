تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

غوتيريش مختتماً زيارته للبنان: "القنوات الدبلوماسية" متاحة لوقف الحرب وعلى المجتمع الدولي مضاعفة جهوده

Lebanon 24
15-03-2026 | 00:04
A-
A+
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
مضت الأمم المتحدة في حض الأطراف على الخيار التفاوضي فأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في مؤتمر صحافي عقده في ختام زيارته إلى لبنان أن "الشعب اللبناني لم يختر هذه الحرب بل جُرّ إليها"، معتبرًا "أن هناك خطرًا من أن يتحوّل جنوب لبنان إلى مكان غير مأهول بسبب الحرب".
 

وقال: "مناطق عدة في لبنان باتت مسرحًا للدمار ورسالتي لجميع الأطراف هي وقف الحرب واعتماد الدبلوماسية والحوار"، مؤكداً "أننا نبذُل كلّ ما في وسعنا لوقف إطلاق النار بشكلٍ فوريّ ونتواصل مع جميع الأطراف لإحضارهم الى طاولة المفاوضات". وشدد على "اننا سنواصل تقديم الدعم لتقوية القوات المسلحة اللبنانية ويجب تطبيق القرار 1701، مشيراً إلى انه يجب أن تسيطر الدولة اللبنانية على السلاح في جميع أراضي لبنان.
 

واكد أنه "على حزب الله احترام قرار الحكومة وقرارات مجلس الأمن وعلى إسرائيل احترام سيادة لبنان".
 

وقال: "نفعل ما في وسعنا حالياً للتوصل إلى خفض فوري للتصعيد ووقف الأعمال العدائية"، لافتاً إلى أن المنسقة الخاصة للبنان في الأمم المتحدة، جانين هينيس - بلاسخات، "تعمل... على التواصل مع جميع الأطراف على مدار الساعة لجلبهم إلى طاولة الحوار، فيما تبقى قوات حفظ السلام التابعة لــ(اليونيفيل)... في مواقعها".
 

وندّد غوتيريش بالهجمات على قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان ومواقعها، معتبراً أنها "أمر غير مقبول إطلاقاً، وينبغي أن يتوقف، ويشكّل خرقاً للقانون الدولي، وقد يعدّ (ذلك) جرائم حرب"، وذلك بعيد إصابة ثلاثة عناصر من الكتيبة الغانية في قوة "اليونيفيل"، بجروح جراء إطلاق نار، الأسبوع الماضي، في جنوب لبنان.
 

وانتقد غوتيريش كذلك أوامر الإخلاء التي يصدرها الجيش الإسرائيلي منذ بدء الحرب، في مناطق "تضم أعداداً كبيرة من الفئات السكانية الأكثر ضعفاً"، معتبراً أنها "لا توفر حماية كافية للمدنيين، وكل ما لا يوفّر قدراً كافياً من الحماية للمدنيين يُعدّ حتماً انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي".
الأمين العام للأمم المتحدة

الدولة اللبنانية

المجتمع الدولي

الأمم المتحدة

الأمين العام

مجلس الأمن

جنوب لبنان

الإسرائيلي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
04:02 | 2026-03-15
Lebanon24
04:01 | 2026-03-15
Lebanon24
04:00 | 2026-03-15
Lebanon24
03:45 | 2026-03-15
Lebanon24
03:41 | 2026-03-15
Lebanon24
03:37 | 2026-03-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24