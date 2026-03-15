مسؤول في الخارجية الأميركي: حزب الله عدو اسرائيل لا الحكومة ولا الشعب

كتب علي بردى في "الشرق الاوسط": قدَّمت إدارة الرئيس الأميركي ما بدا أنه غطاء لـ"تخلُّص" من " "، مؤكدة أن التنظيم الموالي لإيران "هو العدو، وليس حكومة ولا شعبه".

ورداً على أسئلة " " في شأن استهداف إسرائيل لمنشآت مدنية وبنى تحتية تابعة للدولة ، وكذلك حول التقارير عن "ضوء أخضر" من إدارة الرئيس دونالد ترامب يسمح للقوات بالتوغل في عمق الأراضي اللبنانية، ذكَّر ناطق باسم الأميركية بقول الرئيس ترامب هذا الأسبوع: "نحن نحب الشعب اللبناني، ونحن نعمل بجد كبير. علينا أن نتخلص من (حزب الله)".

وقال إن " تدعم بشكل كامل حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد (حزب الله) والقوى الإرهابية الأخرى المدعومة من ، والتي تهدد أراضيها"، مشدداً على أن "عدو إسرائيل هو (حزب الله)، وليس حكومة لبنان ولا شعبه"، مضيفاً أن "الولايات المتحدة تؤيد نية الحكومة اللبنانية المعلنة نزع سلاح (حزب الله)، وإنهاء كل نشاطات إيران بالوكالة في لبنان".

واعتبر أن ذلك "يعد خطوة حاسمة نحو السلام الإقليمي". ولم يشأ الناطق الذي طلب عدم نشر اسمه التعليق على ما سماه "المحادثات الدبلوماسية الخاصة"، لافتاً إلى أن السفير الأميركي لدى لبنان ميشال عيسى "يقود جهودنا الدبلوماسية مع لبنان بنشاط".

ولم يعلِّق المسؤول الأميركي على اقتراحات قدَّمها الرئيس اللبناني جوزاف عون لإجراء مفاوضات مباشرة مع الجانب ، علماً بأن إدارة ترامب تدعم التوصل إلى اتفاق سلام بين لبنان وإسرائيل ينهي حال العداء المستمرة بينهما منذ عام 1948. ووسط تقارير عن احتمال تشكيل وفد لبنان المفاوض، كلَّف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الوزير السابق رون ديرمر بإدارة الملف اللبناني خلال الحرب.

ونقلت وسائل إعلام أميركية وإسرائيلية في الآونة الأخيرة إشارات إلى أن الرئيس ترامب "سمح" أو أعطى إسرائيل "ضوءاً أخضر" لتوسيع نطاق عملياتها في لبنان، بما يصل إلى حد السيطرة على جنوب نهر الليطاني، وتفكيك البنية التحتية العسكرية لـ"حزب الله".

ونسب موقع "أكسيوس" إلى مسؤول إسرائيلي رفيع أن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي ستكرر "ما فعلناه في غزة"، بما في ذلك تدمير المباني التي يستخدمها الحزب لتخزين الأسلحة وشن الهجمات.

وقال مسؤولون أميركيون إن إسرائيل وافقت على عدم استهداف مطار رفيق الدولي والطرق المؤدية إليه. ونسب "أكسيوس" إلى مسؤول أميركي أيضاً أن "على الإسرائيليين أن يفعلوا ما يلزم لوقف قصف (حزب الله)".