لبنان

مسؤول في الخارجية الأميركي: حزب الله عدو اسرائيل لا الحكومة ولا الشعب

Lebanon 24
15-03-2026 | 00:29
مسؤول في الخارجية الأميركي: حزب الله عدو اسرائيل لا الحكومة ولا الشعب
كتب علي بردى في "الشرق الاوسط": قدَّمت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ما بدا أنه غطاء لـ"تخلُّص" إسرائيل من "حزب الله"، مؤكدة أن التنظيم الموالي لإيران "هو العدو، وليس حكومة لبنان ولا شعبه".
 
ورداً على أسئلة "الشرق الأوسط" في شأن استهداف إسرائيل لمنشآت مدنية وبنى تحتية تابعة للدولة اللبنانية، وكذلك حول التقارير عن "ضوء أخضر" من إدارة الرئيس دونالد ترامب يسمح للقوات الإسرائيلية بالتوغل في عمق الأراضي اللبنانية، ذكَّر ناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية بقول الرئيس ترامب هذا الأسبوع: "نحن نحب الشعب اللبناني، ونحن نعمل بجد كبير. علينا أن نتخلص من (حزب الله)".
 
وقال إن "الولايات المتحدة تدعم بشكل كامل حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد (حزب الله) والقوى الإرهابية الأخرى المدعومة من إيران، والتي تهدد أراضيها"، مشدداً على أن "عدو إسرائيل هو (حزب الله)، وليس حكومة لبنان ولا شعبه"، مضيفاً أن "الولايات المتحدة تؤيد نية الحكومة اللبنانية المعلنة نزع سلاح (حزب الله)، وإنهاء كل نشاطات إيران بالوكالة في لبنان".
 
واعتبر أن ذلك "يعد خطوة حاسمة نحو السلام الإقليمي". ولم يشأ الناطق الذي طلب عدم نشر اسمه التعليق على ما سماه "المحادثات الدبلوماسية الخاصة"، لافتاً إلى أن السفير الأميركي لدى لبنان ميشال عيسى "يقود جهودنا الدبلوماسية مع لبنان بنشاط".
 
ولم يعلِّق المسؤول الأميركي على اقتراحات قدَّمها الرئيس اللبناني جوزاف عون لإجراء مفاوضات مباشرة مع الجانب الإسرائيلي، علماً بأن إدارة ترامب تدعم التوصل إلى اتفاق سلام بين لبنان وإسرائيل ينهي حال العداء المستمرة بينهما منذ عام 1948. ووسط تقارير عن احتمال تشكيل وفد لبنان المفاوض، كلَّف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الوزير السابق رون ديرمر بإدارة الملف اللبناني خلال الحرب.
 
ونقلت وسائل إعلام أميركية وإسرائيلية في الآونة الأخيرة إشارات إلى أن الرئيس ترامب "سمح" أو أعطى إسرائيل "ضوءاً أخضر" لتوسيع نطاق عملياتها في لبنان، بما يصل إلى حد السيطرة على جنوب نهر الليطاني، وتفكيك البنية التحتية العسكرية لـ"حزب الله".
 
ونسب موقع "أكسيوس" إلى مسؤول إسرائيلي رفيع أن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي ستكرر "ما فعلناه في غزة"، بما في ذلك تدمير المباني التي يستخدمها الحزب لتخزين الأسلحة وشن الهجمات.
 
وقال مسؤولون أميركيون إن إسرائيل وافقت على عدم استهداف مطار رفيق الحريري الدولي والطرق المؤدية إليه. ونسب "أكسيوس" إلى مسؤول أميركي أيضاً أن "على الإسرائيليين أن يفعلوا ما يلزم لوقف قصف (حزب الله)".   
الخارجية الفرنسية: لا خطة فرنسية لوقف الحرب بين إسرائيل و "حزب الله"
نصّار: خطوة حزب الله بإطلاق صواريخ على إسرائيل خطأ جسيم ويعرض الشعب للمخاطر
مسؤولون أميركيون للحدث: هناك غواصات أميركية لا يمكن رصدها ولا تحتاج للإبحار قرب إيران
السفير الأميركي لدى إسرائيل: إسرائيل تفعل للولايات المتحدة أكثر مما يدركه أي أميركي وكل عدو لها هو عدو لنا
