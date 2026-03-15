تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

فرنسا تعوّل على الجيش وتشجّع المفاوضات

Lebanon 24
15-03-2026 | 00:30
A-
A+

facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كتبت رندة تقي الدين في "النهار":
 
 
رغم الصعوبات التي يواجهها الجيش اللبناني في نزع سلاح "حزب الله"، ورغم الدعم الفرنسي لرئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، ترى باريس أن من مسؤولية السلطات اللبنانية أن تنشر الجيش حيث يجب لينفذ خطة نزع السلاح كما تعهد عون وسلام.
 

تطالب باريس السلطات اللبنانية بتحمل مسؤولياتها رغم الصعوبات في السيطرة الميدانية، وترى أن ذلك مصيري للبنان، وهي مستعدة لدعم الجيش والسلطات اللبنانية.
 
 
ولدى فرنسا وسائل استخبارية متطورة للغاية وكاملة، ليس أقلها وجود حاملة الطائرات شارل ديغول حالياً، مع ثماني فرقاطات قادرة على التقاط كل ما يجري في المنطقة، وذلك في نظر باريس يجب أن يكون مفيداً لإعادة ترسيخ أمر أساسي هو سيادة الدولة على الأراضي اللبنانية.
 
 
والواقع أن ذلك ليس طموحاً فرنسياً جديداً، بل هو ما كانت باريس تتطلع إلى تحقيقه منذ عام 1990 وقد نص عليه قرار مجلس الأمن 1559 ثم ال1701، وهو مذكور في جميع القرارات الصادرة في شأن لبنان.
 
 
كذلك، ترى باريس أنه يجب استبدال "اليونيفيل" التي تنسحب نهاية هذا الصيف بصيغة أخرى، تلافياً للفراغ، وسيتحتم على الجيش وقوى الأمن السيطرة على الأرض، ويجب التفكير في الصيغة الجديدة من الآن، وإلا سيصبح الوضع خطراً جدا، لذا تحاول باريس إعادة تنشيط "الميكانيزم". 
 
 
أيضاً، ترى فرنسا أن "حزب الله" يتصرف كمجموعة إرهابية، وما يمكن أن تفعله فرنسا هو الاستمرار في تقديم المساعدات الإنسانية الملحة، وقد حصلت على التزامات من قطر والإمارات والسعودية لدعم الشعب اللبناني والجيش في أسرع وقت. وتلاحظ أن إطلاق الرئيسين عون وسلام مسار مفاوضات مع إسرائيل أمر إيجابي وشجاع، وهذا ما ينبغي أن يحصل في غياب أي حل آخر. 
 

وتعلّق فرنسا أهمية كبرى على الحوار الهاتفي الذي نظمه ماكرون بين عون والرئيس السوري أحمد الشرع، والصراحة التي تخللت المحادثة بينهما والتزام الشرع إزاء الرئيس اللبناني ضبط حدود البلدين بالتنسيق، وهذا أساسي للسيادة اللبنانية، وخصوصاً أن "حزب الله" الآن لم يعد يمكنه الاعتماد على سوريا الشرع مثلما كان يعتمد على سوريا بشار الأسد.
 

تتفهم باريس حذر اللبنانيين من احتمال مواجهة داخلية تؤدي إلى حرب أهلية، لكنها تعتبر أن من مسؤولية السلطات اللبنانية أن تمنع "حزب الله" من جر لبنان إلى مزيد من المآسي والحرب والنزوح، ولذلك على الجيش أن ينتشر سريعاً.
 

وترى أن المفاوضات بين لبنان وإسرائيل أمر إيجابي، علماً أن الأميركيين واللبنانيين يوافقون على حضور فرنسا في المفاوضات، ولكن ينبغي أن توافق إسرائيل.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
كندة حنا تشجع على السلام الداخلي والتسامح خلال الصوم الكبير
lebanon 24
Lebanon24
15/03/2026 10:06:33 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام: الحكومة تعلن استعدادها الكامل لاستئناف المفاوضات بمشاركة مدنية ورعاية دولية
lebanon 24
Lebanon24
15/03/2026 10:06:33 Lebanon 24 Lebanon 24
الكرملين: الحديث بشكل علني عن تفاصيل التسوية مع أوكرانيا يضر بسير المفاوضات
lebanon 24
Lebanon24
15/03/2026 10:06:33 Lebanon 24 Lebanon 24
سامي الجميّل: مؤتمر دعم الجيش سيعزّز قدراته والمرحلة المقبلة هي امتحان للجميع وتمنّينا على الرئيس عون أن يُشجّع الجيش على الإسراع في عملية سحب السلاح من شمال الليطاني
lebanon 24
Lebanon24
15/03/2026 10:06:33 Lebanon 24 Lebanon 24

الأميركيين

الدولة على

اللبنانية

حزب الله

الجمهوري

السعودية

إسرائيل

جمهورية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
04:02 | 2026-03-15
Lebanon24
04:01 | 2026-03-15
Lebanon24
04:00 | 2026-03-15
Lebanon24
03:45 | 2026-03-15
Lebanon24
03:41 | 2026-03-15
Lebanon24
03:37 | 2026-03-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24