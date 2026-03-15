تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
لبنان
فرنسا تعوّل على الجيش وتشجّع المفاوضات
Lebanon 24
15-03-2026
|
00:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت رندة تقي الدين في "النهار":
رغم الصعوبات التي يواجهها الجيش اللبناني في نزع سلاح "
حزب الله
"، ورغم الدعم الفرنسي لرئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، ترى باريس أن من مسؤولية السلطات
اللبنانية
أن تنشر الجيش حيث يجب لينفذ خطة نزع السلاح كما تعهد عون وسلام.
تطالب باريس السلطات اللبنانية بتحمل مسؤولياتها رغم الصعوبات في السيطرة الميدانية، وترى أن ذلك مصيري للبنان، وهي مستعدة لدعم الجيش والسلطات اللبنانية.
ولدى فرنسا وسائل استخبارية متطورة للغاية وكاملة، ليس أقلها وجود حاملة الطائرات شارل ديغول حالياً، مع ثماني فرقاطات قادرة على التقاط كل ما يجري في المنطقة، وذلك في نظر باريس يجب أن يكون مفيداً لإعادة ترسيخ أمر أساسي هو سيادة
الدولة على
الأراضي اللبنانية.
والواقع أن ذلك ليس طموحاً فرنسياً جديداً، بل هو ما كانت باريس تتطلع إلى تحقيقه منذ عام 1990 وقد نص عليه قرار مجلس الأمن 1559 ثم ال1701، وهو مذكور في جميع القرارات الصادرة في شأن
لبنان
.
كذلك، ترى باريس أنه يجب استبدال "اليونيفيل" التي تنسحب نهاية هذا الصيف بصيغة أخرى، تلافياً للفراغ، وسيتحتم على الجيش وقوى الأمن السيطرة على الأرض، ويجب التفكير في الصيغة الجديدة من الآن، وإلا سيصبح الوضع خطراً جدا، لذا تحاول باريس إعادة تنشيط "الميكانيزم".
أيضاً، ترى فرنسا أن "حزب الله" يتصرف كمجموعة إرهابية، وما يمكن أن تفعله فرنسا هو الاستمرار في تقديم المساعدات الإنسانية الملحة، وقد حصلت على التزامات من قطر والإمارات والسعودية لدعم الشعب اللبناني والجيش في أسرع وقت. وتلاحظ أن إطلاق الرئيسين عون وسلام مسار مفاوضات مع
إسرائيل
أمر إيجابي وشجاع، وهذا ما ينبغي أن يحصل في غياب أي حل آخر.
وتعلّق فرنسا أهمية كبرى على الحوار الهاتفي الذي نظمه ماكرون بين عون والرئيس السوري أحمد
الشرع
، والصراحة التي تخللت المحادثة بينهما والتزام الشرع إزاء الرئيس اللبناني ضبط حدود البلدين بالتنسيق، وهذا أساسي للسيادة اللبنانية، وخصوصاً أن "حزب الله" الآن لم يعد يمكنه الاعتماد على
سوريا
الشرع مثلما كان يعتمد على سوريا بشار
الأسد
.
تتفهم باريس حذر اللبنانيين من احتمال مواجهة داخلية تؤدي إلى حرب أهلية، لكنها تعتبر أن من مسؤولية السلطات اللبنانية أن تمنع "حزب الله" من جر لبنان إلى مزيد من المآسي والحرب والنزوح، ولذلك على الجيش أن ينتشر سريعاً.
وترى أن المفاوضات بين لبنان وإسرائيل أمر إيجابي، علماً أن
الأميركيين
واللبنانيين يوافقون على حضور فرنسا في المفاوضات، ولكن ينبغي أن توافق إسرائيل.
