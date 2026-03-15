لبنان

أين يخبئ "حزب الله" صواريخه؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
15-03-2026 | 02:30
أين يخبئ حزب الله صواريخه؟
قال خبير عسكري مطّلع على الوضعية القتالية الحالية في الإقليم، إن كل التقارير الاستخباراتية الأميركية والعربية والإسرائيلية تتحدث عن أن مخازن الصواريخ الاستراتيجية لـ"حزب الله" وفيلق القدس في لبنان تقع في منطقة البقاع، وخصوصاً في سفوح السلسلة الشرقية، وفي منطقتي جنتا ويحفوفا.
 

وأشار المصدر إلى أن إشكالية إنهاء هذه الصواريخ، التي تُعتبر عائقاً أمام أي حل في المنطقة، تكمن في عدم قدرة الطائرات المقاتلة الإسرائيلية العادية على اختراق تحصيناتها بقنابلها، نظراً لكونها تقع في باطن الأرض، موضحاً أن أقصى ما تستطيع هذه الطائرات فعله هو قصف المداخل وتعطيلها لفترة زمنية معيّنة.
 

وأضاف: "من هذا المنطلق، تم الاتفاق بين الجانبين الأميركي والإسرائيلي على أن تقوم القاذفات الاستراتيجية الأميركية بضرب هذه المنشآت بصواريخ خارقة للتحصينات، على غرار ما حصل عند استهداف منشآت المفاعلات النووية في إيران".
 
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
