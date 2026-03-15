قاسم لا يتحدث عن بري

في الخطاب الأخير للأمين العام لـ" " الشيخ قبل يومين، بدا لافتاً أن الأخير لم يُسمّ بشأن توكيله مهمة التفاوض نيابة عن "الحزب" لوقف الحرب.



المسألة هذه كانت حصلت سابقاً قبيل توقيع اتفاق وقف إطلاق النار عام 2024، وذلكَ حينما خاضَ مهمة التفاوض نيابة عن "حزب الله" بوصفه "الأخ الأكبر" بالنسبة للأخير.



وتقولُ مصادر سياسية إنّ ابتعاد عن تسمية برّي يحمل سلسلة من الدلالات وهي:



- عدم رغبة "الحزب" في إعطاء أي تسهيلات للتفاوض حالياً ما لم تنضُج مساراته الواضحة



- حتى الآن، لم يضع حتى الآن لمساته الواضحة على مسار التفاوض علماً أنه يُبدي تعاوناً مفتوحاً



- "حزب الله" يسعى في الوقت الراهن إلى تحقيق مكاسب ميدانية لتقوية ورقة بري في التفاوض.



وبحسب المصادر، فإن الأكيد والمحسوم هو أن "حزب الله" لن يبتعد عن برّي بتاتاً في مسألة التفاوض، وإن كانت هناك تبيانات بين الطرفين بشأن الحرب.



وتقولُ المصادر أيضاً إن برّي يحاولُ توحيد الجهود بشأن مسارات التفاوض للخروج بموقفٍ وطني موحد، على غرار ما كان يحصلُ سابقاً، مشيرة إلى أن قد يزورُ في أي وقتٍ لبحث المسار وتوثيقه أكثر خلال الفترة المُقبلة.