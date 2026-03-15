قاسم لا يتحدث عن بري

قاسم لا يتحدث عن بري
قاسم لا يتحدث عن بري photos 0
في  الخطاب الأخير للأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم قبل يومين، بدا لافتاً أن الأخير لم يُسمّ رئيس مجلس النواب نبيه بري بشأن توكيله مهمة التفاوض نيابة عن "الحزب" لوقف الحرب.
 

المسألة هذه كانت حصلت سابقاً قبيل توقيع اتفاق وقف إطلاق النار عام 2024، وذلكَ حينما خاضَ بري مهمة التفاوض نيابة عن "حزب الله" بوصفه "الأخ الأكبر" بالنسبة للأخير.
 

وتقولُ مصادر سياسية إنّ ابتعاد قاسم عن تسمية برّي يحمل سلسلة من الدلالات وهي:
 

- عدم رغبة "الحزب" في إعطاء أي تسهيلات للتفاوض حالياً ما لم تنضُج مساراته الواضحة 
 

- حتى الآن، فإن بري لم يضع حتى الآن لمساته الواضحة على مسار التفاوض علماً أنه يُبدي تعاوناً مفتوحاً
 

- "حزب الله" يسعى في الوقت الراهن إلى تحقيق مكاسب ميدانية لتقوية ورقة بري في التفاوض.
 

وبحسب المصادر، فإن الأكيد والمحسوم هو أن "حزب الله" لن يبتعد عن برّي بتاتاً في مسألة التفاوض، وإن كانت هناك تبيانات بين الطرفين بشأن الحرب.
 

وتقولُ المصادر أيضاً إن برّي يحاولُ توحيد الجهود بشأن مسارات التفاوض للخروج بموقفٍ وطني موحد، على غرار ما كان يحصلُ سابقاً، مشيرة إلى أن رئيس البرلمان قد يزورُ بعبدا في أي وقتٍ لبحث المسار وتوثيقه أكثر خلال الفترة المُقبلة.
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
وزير الطاقة الأميركي حول تأثير الحرب على ارتفاع أسعار النفط: أتحدث عن أسابيع لا عن أشهر
lebanon 24
Lebanon24
15/03/2026 10:03:28 Lebanon 24 Lebanon 24
"رسالة إجابات" من قاسم إلى بري
lebanon 24
Lebanon24
15/03/2026 10:03:28 Lebanon 24 Lebanon 24
تواصل مفتوح ودائم بين بري وقاسم ورفض لتمثيل الشيعة في وفد تفاوضي
lebanon 24
Lebanon24
15/03/2026 10:03:28 Lebanon 24 Lebanon 24
معلومات "لبنان24": لا صحة للأنباء التي تحدثت عن إغلاق مطار رفيق الحريري الدولي
lebanon 24
Lebanon24
15/03/2026 10:03:28 Lebanon 24 Lebanon 24

