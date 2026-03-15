تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

إسرائيل "المُستفيد الأول".. هل يجرؤ أحد على "تقسيم الجيش"؟

محمد الجنون Mohammad El Jannoun

|
Lebanon 24
15-03-2026 | 04:00
A-
A+
إسرائيل المُستفيد الأول.. هل يجرؤ أحد على تقسيم الجيش؟
إسرائيل المُستفيد الأول.. هل يجرؤ أحد على تقسيم الجيش؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
من يضعُ الجيش أمام مشهدية الإنقسام، إنما يذهب باتجاه تفكيك الدولة وآخر مؤسسة "مضمونة" فيها، ومن يجنحُ أكثر نحو ضرب المؤسسة العسكرية إنما يكون قد جنى على لبنان وشعبه.

صحيحٌ أن الحرب الإسرائيلية المُستمرة على لبنان تفاقم الأزمات وتبكد لبنان فاتورة ضخمة من الخسائر، لكن الضربة الأكبر ستكونُ في حال وصول إلى لبنان إلى مرحلةٍ يشهدُ فيها على انقسام الجيش وتفكك المؤسسة العسكرية، وهو أمر تطمحُ إسرائيل لاستغلاله والاستثمار به.

التلميح الأخير عن ملامح انشقاقات داخل الجيش لا تكشف إلا عن مخطط يستهدف لبنان بأسره، في حين أنَّ زيارة رئيس الجمهورية جوزاف عون إلى اليرزة قبل أيام وتأكيد وقوفه إلى جانب الجيش يعني تماماً أن المؤسسة بأمان رغم كل المخاطر التي تُحيط بها.

بكل بساطة، فإن إقحام الجيش في مسألة الانقسامات لا تُعتبر "مارقة"، فالهدف لا يعني تحقيق شرخ داخلي بقدر الوصول إلى تفتيت أمني، وبالتالي سطوة الميليشيات والجماعات، وانتفاء الدولة.

السؤال هنا: من سيتحمل هذه المخاطرة في لبنان؟ من سيكرر سيناريو تقسيم الجيش خلال الحرب الأهلية لتكبيد الدولة خسائر إضافية؟

في ذروة الحرب الحالية، أول سلاح لمواجهة إسرائيل هو توحيد المساعي لدعم الجيش وتثبيت شرعيته وعدم المساس به، فحذارِ انقسام هذه المؤسسة لسلسلة أسباب أبرزها أن غياب الجيش وتفككه سيعطي إسرائيل ذريعة انتفاء قوة وطنية تساهم في بسط سلطة الدولة، ما يعني نظر إسرائيل إلى لبنان كدولة مفككة يمكن الانقضاض عليها في أي وقت.

الساحة الأمنية المكشوفة هي من أخطر السيناريوهات أيضاً، فيما انهيار الجيش سيعني سيادة مبدأ اللامؤسسات وبالتالي إضعاف هيبة الدولة وزمن الميليشيات والأمن الذاتي.

السؤال المحوري هنا: من سيجرؤ على ذلك؟ من سيغامر بهذه الخطوة؟ هل الأحزاب التقليدية على جهوزية؟ 

يقولُ مصدر سياسي لـ"لبنان24" إن الدول الكبرى تريد انتفاء ما يسمى بالدويلات والجماعات في منطقة الشرق ودعم وجود الكيانات الأساسية، بينما وجود قوى متفرقة بات يعتبر أمراً من الماضي.

وفي حالة "حزب الله"، فإن وجوده كقوة مسلحة بات من قاموس الماضي، فالهدف اليوم تعزيز الجيش والدولة ومن هنا يبدأ الاصلاح الحقيقي والسبيل لحماية لبنان.

ولمن يعارض "حزب الله"، فإن التمسك بالجيش الموحد هو أول خطوة لرفض قوة الحزب وتعزيز الدولة، بينما أي سيناريو آخر سيكونُ هو الأخطر حُكماً..
المصدر: خاص "لبنان 24"
لبنان

خاص

مقالات لبنان24

المؤسسة العسكرية

الحرب الأهلية

الإسرائيلية

الإسرائيلي

جوزاف عون

حزب الله

الجمهوري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

محمد الجنون Mohammad El Jannoun

@MhdJannoun
صحافي وكاتب ومُحرّر
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24