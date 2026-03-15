لبنان

إطلاق صواريخ من لبنان.. وصافرات الإنذار تدوّي في إسرائيل

Lebanon 24
15-03-2026 | 03:37
إطلاق صواريخ من لبنان.. وصافرات الإنذار تدوّي في إسرائيل
قالت تقارير إسرائيلية، اليوم الأحد، إنه جرى إطلاق صواريخ من لبنان وإيران باتجاه إسرائيل وذلك في وقتٍ متزامن.
 

وعلى الأثر، تم تفعيل صافرات الإنذار في مناطق مختلفة لاسيما في عكار والمنطقة الصناعية بخليج حيفا.
 

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أنه تم بنجاح اعتراض الصواريخ التي انطلقت من لبنان والتي أثارت الإنذارات في عكا والمنطقة المحيطة بها، فيما انفجر الصاروخ الذي أُطلق من إيران في الجو.
 

إلى ذلك، قالت الصحيفة إن 3 إنذارات متتالية دفعت الملايين إلى اللجوء لمنطقة محمية، فيما تمّ اعتراض بعض الصواريخ، بينما سقطت البقية في مناطق مفتوحة.

