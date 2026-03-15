تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

الموت في الغارة الثانية".. ما هو تكتيك "Double Tap" الذي يغدر بالمسعفين في لبنان؟

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
15-03-2026 | 04:01
A-
A+
الموت في الغارة الثانية.. ما هو تكتيك Double Tap الذي يغدر بالمسعفين في لبنان؟
الموت في الغارة الثانية.. ما هو تكتيك Double Tap الذي يغدر بالمسعفين في لبنان؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
في الحروب الحديثة، لم تعد الغارة الجوية تعني ضربة واحدة تنتهي بانفجارها الأول. فهناك أسلوب عسكري يُعرف باسم "Double Tap"، أي الضربة المزدوجة، يقوم على تنفيذ غارتين متتاليتين على الهدف نفسه خلال دقائق معدودة.

هذا الأسلوب ظهر بوضوح في عدد من الغارات التي شهدها لبنان خلال الحرب الأخيرة، حيث تُسجَّل أحياناً غارة أولى تستهدف موقعاً ما، ثم تعود الطائرات أو الصواريخ لتضرب المكان نفسه مرة ثانية بعد وقت قصير.

عملياً، تؤدي الضربة الأولى إلى وقوع الانفجار الأساسي ولفت الأنظار إلى الموقع المستهدف، ما يدفع السكان القريبين أو فرق الإسعاف والدفاع المدني إلى التوجه نحو المكان. لكن في بعض الحالات تقع الضربة الثانية بينما يكون أشخاص قد وصلوا إلى الموقع، ما يضاعف حجم الخسائر البشرية.

ويرى مراقبون أن هذا النمط من الاستهداف أصبح جزءاً من تكتيكات القصف في بعض الجبهات، إذ يهدف إلى تحقيق تأثير أكبر على الأرض، سواء من خلال إلحاق ضرر إضافي بالموقع المستهدف أو عبر إرباك عمليات الإنقاذ.

وفي لبنان، حيث تتكرر الغارات في مناطق مأهولة أو قريبة من الأحياء السكنية، يثير الحديث عن "Double Tap" قلقاً متزايداً، خصوصاً مع ما يحمله هذا الأسلوب من مخاطر كبيرة على المدنيين وفرق الإسعاف التي تصل عادة بسرعة إلى مواقع الانفجارات.
المصدر: خاص لبنان 24
"لبنان 24": اصابة مسعفين في الهيئة الصحية خلال اجلاء جرحى من غارة النبي شيت
lebanon 24
Lebanon24
"لبنان 24": سقوط الشهيد المسعف حسين ابراهيم فارس من بلدة وادي جيلو
lebanon 24
Lebanon24
وزارة الصحة: شهيدان و5 جرحى من المسعفين في غارة إسرائيلية على بلدة الصوانة جنوب لبنان
lebanon 24
Lebanon24
"لبنان 24": غارة اسرائيلية ثانية على صور
lebanon 24
Lebanon24
لبنان

خاص

رادار لبنان24

الغارات

البشري

تيكا

بيرة

ساسي

الهد

زايد

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

Lebanon24
06:29 | 2026-03-15
Lebanon24
06:29 | 2026-03-15
Lebanon24
06:21 | 2026-03-15
Lebanon24
06:09 | 2026-03-15
Lebanon24
06:08 | 2026-03-15
Lebanon24
06:00 | 2026-03-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24