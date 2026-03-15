لبنان

المطران تابت يطلب تخصيص "لمّة الصواني" لدعم "أهلنا في القرى الحدودية"

Lebanon 24
15-03-2026 | 05:15
المطران تابت يطلب تخصيص لمّة الصواني لدعم أهلنا في القرى الحدودية
المطران تابت يطلب تخصيص لمّة الصواني لدعم أهلنا في القرى الحدودية photos 0
بناء على طلب راعي أبرشية مار مارون في كندا المطران بول – مروان تابت "في هذا الظرف الأليم الذي يمرّ به وطننا لبنان من جرّاء الوضع المأسوي الحالي"، تمّ تخصيص "لمّة صواني" الرعايا التابعة للأبرشية في مختلف المقاطعات الكندية في قداديس يومي السبت والأحد في 14 و15 آذار، لدعم "أهلنا الصامدين في الشريط الحدودي وتضامنًا معهم".
 
 
وأكد المطران تابت في الكتاب، الذي وجهّه إلى جميع المونسنيوريين والكهنة والرهبان والراهبات والمؤمنين في كندا، "أن هذه المبادرة تعبّر عن روح الشركة الكنسية والمحبة الأخوية التي تجمعنا، وتتيح لأبناء رعايانا فرصة المساهمة بما يستطيعون من أجل مساندة أخوتنا في القرى الحدودية من خلال تأمين مادة المازوت اللازمة لتوليد الكهرباء وتأمين المياه من الأبار في هذه الظروف الصعبة"، شاكرًا لجميع المؤمنين "تعاونهم السخّي وصلواتهم الدائمة من أجل لبنان وشعبه وأهلنا فيه"، وسائلًا الله "أن يهبه السلام والرجاء".
 
 
 
مواضيع ذات صلة
وفد من "أمل" بحث مع سفيرة بولندا تعزيز التعاون الإنمائي ودعم القرى الحدودية
المطران تابت يجمع حول السفير طوق "لبنان - الحلم"
المطران تابت في عيد مار مارون: التلويح بحرب أهلية أو بدمار جديد ليس شجاعة بل تهور
لحماية القرى المسيحية الحدودية.. رجي يطلب وساطة الفاتيكان
