المطران تابت يطلب تخصيص "لمّة الصواني" لدعم "أهلنا في القرى الحدودية"

بناء على طلب راعي أبرشية في المطران بول – مروان "في هذا الظرف الأليم الذي يمرّ به وطننا من جرّاء الوضع المأسوي الحالي"، تمّ تخصيص "لمّة صواني" الرعايا التابعة للأبرشية في مختلف الكندية في قداديس يومي السبت والأحد في 14 و15 آذار، لدعم "أهلنا الصامدين في الشريط الحدودي وتضامنًا معهم".



وأكد المطران تابت في الكتاب، الذي وجهّه إلى جميع المونسنيوريين والكهنة والرهبان والراهبات والمؤمنين في كندا، "أن تعبّر عن روح الشركة الكنسية والمحبة الأخوية التي تجمعنا، وتتيح لأبناء رعايانا فرصة المساهمة بما يستطيعون من أجل مساندة أخوتنا في القرى الحدودية من خلال تأمين مادة المازوت اللازمة لتوليد الكهرباء وتأمين المياه من الأبار في هذه الظروف الصعبة"، شاكرًا لجميع المؤمنين "تعاونهم السخّي وصلواتهم الدائمة من أجل لبنان وشعبه وأهلنا فيه"، وسائلًا الله "أن يهبه السلام والرجاء".